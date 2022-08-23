雲林也有垃圾屋！1天只清了1／5　鎮長嘆：你相信裡面有住人嗎？

記者蔡佩旻／雲林報導

前不久高雄一間蟑螂屋民宅引起社會關注，沒想到，雲林竟也出現垃圾屋在斗南鎮，位於舊社里這棟3樓加蓋透天厝，屋內堆積大量垃圾發出惡臭滋生蚊蟲，更是老鼠、蟑螂天堂。斗南鎮公所獲悉後，昨(22)日通知屋主並出動多名清潔隊員協助清理，連鎮長沈暉勛都看不下去，主動出手打掃，預估得花一週清理。

▲雲林驚見垃圾屋，堆滿大量廢棄物，蟑螂老鼠橫行，斗南鎮長沈暉勛（白衣）也看不下去，親手協助清理。（圖／翻攝自Facebook／沈暉勛）

斗南鎮舊社里這間房子屋齡約40多年，蘇姓屋主解釋，房子原本借給自己大姊和2個姪子住，但姊姊在5年前跟著進香團遶境後就沒再回家，小姪子結婚後搬出去剩大姪子一人獨居，但大侄子因從事水泥工作時不慎發生意外，因腦部有受到撞擊，之後行為舉止開始異常，除了砸毀屋內設備、堆積大量雜物垃圾之外，屋內凌亂不堪變成現況，也曾遭電水斷電，讓他深感苦惱。

▲雲林驚見垃圾屋，堆滿大量廢棄物，蟑螂老鼠橫行。（圖／翻攝自Facebook／沈暉勛）

昨日多人前往協助，眾人見到垃圾堆滿屋中都傻眼無法想像裡頭還住了個人，打掃一整天扣除壞掉的家具、桌椅外，還清出20大袋垃圾，總計一天已清出1垃圾車量，但大約僅是全屋的1/5垃圾，協助清掃的志工滿頭大汗直呼「垃圾真的好多，太驚人！」

斗南鎮長沈暉勛昨日到場勘查現況，覺得實在太髒亂便親自幫忙打掃，事後也在臉書PO文，直說該屋簡直是「高雄版鼠窩宅」，忍不住要問「你相信這裡面有住人嗎？」

▲雲林驚見垃圾屋，大量廢棄物堆積屋中，蟑螂老鼠橫行。（圖／翻攝自Facebook／沈暉勛）

沈暉勛貼文「屋主均放任家裏面惡臭不管，導致蟑螂及鼠輩橫行無忌，鄰居敢怒不敢言，只能默默忍受，今天地方代表、里長及10多位鄰居 志工（我插花一下） ，和屋主協調幫忙清除破爛不堪家俱及滿屋子垃圾 ，好幾卡車明天繼續， 真是功德無量。 」

▲雲林驚見垃圾屋，大量廢棄物堆滿地，蟑螂老鼠橫行。（圖／翻攝自Facebook／沈暉勛）



▲雲林驚見垃圾屋，三樓透天厝內推滿大量廢棄物，蟑螂老鼠橫行。（圖／翻攝自Facebook／沈暉勛）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►婦人離家走失駐足無助 虎尾警耐心送返家與兒團聚

►西螺東南觀光夜市普渡好兄弟 特色百匯吃喝玩樂擺桌「招待」

►雲林嬤深夜失蹤！暖所長赤腳涉臭水溝 勇救困了整晚的她

►水溪公地養殖戶無電可用 劉建國、蘇治芬邀四河局協助解難題



