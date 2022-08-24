莫德納向美FDA申請批准「BA.4、BA.5疫苗」　最快9月可出貨

▲莫德納23日向美國FDA提出BA.4、BA.5疫苗授權申請。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國莫德納公司23日向美國食品藥物監督管理局提出授權申請，望能批准其替Omicron亞型變異株BA.4和BA.5定製的COVID-19疫苗加強劑。莫德納表示，疫苗已在實驗中後期階段，若獲得授權將在9月交付疫苗。

根據《路透社》指出，許多國家包含美國、英國和歐洲國家等，早已開始為秋季疫苗接種做準備，以防止未來疫情升溫。美國食品藥物監督管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）在6月就要求疫苗製造商針對BA.4和BA.5兩種變異株定製疫苗，並表示疫苗不需要進行人體試驗即可獲得授權，與每年流感疫苗的處理方式相同。

莫德納公司（Moderna）與這次申請一併提交的是，在16日率先獲得英國許可的BA.1二價疫苗，莫德納公司表示，在人體和臨床前試驗中，BA.1和BA.4、BA.5兩款加強劑相較於原始冠狀病毒疫苗，展現出更強大的中和力。

美國輝瑞公司（Pfizer）和德國生技公司（BioNTech）的疫苗加強劑較莫德納早一天提交申請，其中輝瑞BNT疫苗是供12歲以上族群緊急使用，將在監管部門批准後立即準備發貨。莫德納疫苗則是供18歲以上族群接種，目前正在增加產量待下月送出。