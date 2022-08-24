衛福部未提「公文格式有保存期限」　國民黨團：陳時中在胡扯什麼？

▲國民黨團召開「購買疫苗文件保存30年！保密期限10年、20年、還是30年？請陳時中不要再糊弄全民！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對蔡政府採購新冠疫苗合約列為機密文件，被封存30年，民進黨台北市長參選人陳時中稱「是保存30年，不是說不得公開30年」，而中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前也說「密」是指公文的保存期限。但國民黨立法院黨團24日指出，衛福部回覆的公文中，未提到公文格式有「保存期限」，質疑陳時中在胡扯、玩文字遊戲。

國民黨團24日上午召開「購買疫苗文件保存30年！保密期限10年、20年、還是30年？請陳時中不要再糊弄全民！」記者會，黨團總召曾銘宗表示，前幾天傳出疫苗採購合約封存30年，遭批黑箱，王必勝辯稱是公文保存期限，合約到期了就可以公開，只是根據《檔案法》第22條規定，文件保存期限最長30年，再依照審計部查核報告，衛福部將購買疫苗文件內容保密期限，分別核定10年、20年、30年，最遲到民國140年2月25日，簡單的說，王必勝和陳時中根本在公然欺騙2300萬國人。

李德維則指，8月23日衛福部回覆給國民黨團公文說明說，公文格式有密等級解密條件或保密期限，但有保存期限嗎？陳時中和競選總幹事吳思瑤、立委管碧玲在胡扯什麼？難道又在校正回歸、玩文字遊戲了嗎？陳時中說當了台北市長要公開透明，公布24年3位前市長相關大巨蛋會議資料及決策過程，但是你自己過去在衛福部做了什麼事？黑箱保密30年，陳時中100歲以後才解密。

李德維質問蔡政府，在行政單位裡，現在有沒有任何一份公文事保密30年，要到民國140年2月25日才解密的？有？還是沒有？不要硬扯。

李德維也指，根據衛福部23日公文說明，「需依國際疫苗廠商制定之採購合約進行洽談及協商，無法適用政府採購法所制定之契約範本，致品質管理與履約監督作業等條文，未能納入與國外疫苗廠商簽約採購合約」，這表示衛福部長薛瑞元承認，相關合約沒有把品質管理履約監督作業納入合約條文中，這就是國民黨團和委員們要求衛福部把合約內容拿出來審視的原因。

▼衛福部回覆國民黨的公文。（圖／國民黨團提供）