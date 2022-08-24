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陳時中不公開高端價格　柯文哲：要賣給誰？一定有見不得人的事

記者袁茵／台北報導

疫苗採購合約封存30年引發在野黨批評，國民黨近期再攻高端疫苗價格揭露一事，但前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中認為，也許高端有一天要往外販賣。台北市長柯文哲24日中午先批「高端怎麼賣得出去？」下午又稱「後面一定有見不得人的事」，且保存30年是因刑法追訴期為30年。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲24日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」第二梯次活動，會前接受訪問。被問到怎麼看妻子陳佩琪被陳時中攻擊？柯文哲回應，不要再去扯陳佩琪了，這些都是選舉噴口水的語言，自己不會再回答，「其實我也知道民進黨策略，就是希望把我打成第4候選人、陳佩琪第5候選人。」自己熟悉民進黨的選戰策略，就不需要隨對方起舞。

另外，針對陳時中不公開疫苗價格一事，柯文哲表示，全國人民都在看，要有能力說服台灣民眾，「你的理由能不能說服台灣人，這才是重點。」鴻海集團創辦人郭台銘都可以公佈價格、契約與何時到貨，一切一清二楚，但陳時中卻都不行。

柯文哲提及，陳時中後來說的理由更好笑，國外疫苗不能公布，國產高端也因「要賣到全世界」而不行公布，「拜託！高端是想要賣給哪個國家？連FDA（美國食品藥物管理局）批准都沒有、臨床三期沒有做完，你要賣給誰啦？」

柯文哲指出，說一個謊要用10個謊去圓，最後就會被謊言淹沒，「公開透明就好了，疫苗價格有什麼不能公開的？不用講也知道，後面一定有見不得人的事，就這麼簡單啊！所以為什麼（疫苗採購合約）要保存30年？因為《刑法》追訴期是30年，就這麼簡單，玩什麼把戲我們怎麼不知道？」

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