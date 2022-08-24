新加坡鬆綁室內口罩令！僅醫院、大眾運輸要戴　擬年底替嬰幼兒接種

▲新加坡從29日開始除了在醫療場所和大眾交通工具以外都不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡政府24日宣布，從29日開始將全面鬆綁室內口罩禁令，除了在醫療場所和大眾交通工具以外，大多數的室內場所皆不必戴口罩。此外，邊境管制也會放寬，未接種疫苗者入境後不需要再接受7天居家隔離。

新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）在記者會中表示，從29日開始只有在醫療場所及搭乘大眾運輸工具時需要強制戴口罩。民眾醫療設施、安養院及救護車內，或是在捷運、地鐵、巴士、室內月台都要戴口罩，但是若乘坐私人交通工具則不設限，例如校車、私人交通工具及計程車，就連在機場都可選擇不戴口罩。

星國衛生部指出，目前國內感染人數正在穩步下降，每日住院人數已經從7月份的800多例，減少到400例以下。衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）表示，新加坡80％的人都已接種完新冠疫苗加強針，這也是該國能在沒有加強防疫措施的狀況下，順利度過BA.5疫情的原因。

王乙康表示，根據衛生部最新血清調查推估，國內7成人口已確診過新冠肺炎，當下一波疫情爆發，勢必包括許多重複感染的案例；目前數據顯示，曾確診者8個月內再度染疫的機率約是5.5%。星政府也規劃今年第4季開始為5歲至11歲兒童施打追加劑、為6個月至5歲的嬰幼兒接種疫苗。

此外，新加坡的邊境管制也將鬆綁，從29日開始，未接種疫苗者入境無須再接受7天居家隔離，但國內仍維持目前接種者有別的措施，包括完整接種者才能到餐廳內用、參加大型活動。