愛孫賣三級毒品彩虹菸害人...賺黑心錢開名車　阿公大義滅親報警

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名老翁8月中旬向警方報案指稱，孫子不僅自己吸食三級毒品彩虹菸，還會透過通訊軟體販毒，桃園警察局少年警察隊據報查出邱男與毛姓女友透過WeChat（微信）與買家聯繫，1週獲利約2-3萬元，18日持搜索票查獲邱姓男子在機車置物箱內起出彩虹菸54支，偵訊後依毒品危害防制條例將邱男與毛姓女友移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警察局少年警察隊接獲報案，指稱孫子吸食彩虹菸，警方持搜索票當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局少年警察隊指出，8月中旬接獲報案，1名老翁指稱自己孫子吸食彩虹菸，因屢勸不聽希望警方抓人！警方查出，21歲的邱姓男子平日以百萬名車代步，但交易彩虹菸時，卻以機車代步，在置物箱當作行動毒品倉庫藉以躲避警方查緝。

▲桃園市警察局少年警察隊接獲報案，持搜索票查獲邱姓男子在機車置物箱內有彩虹菸等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方還查出，邱男平日以WeChat（微信）作為販毒聯絡方式，吸引買家購買，還常推出促銷方式，一次購買多支彩虹菸則價格越便宜以提升銷售量，一週獲利約2至3萬元，警方於18日向桃園地檢署與地院聲請指揮偵辦與搜索票破門而入，當場在邱男機車置物箱內，搜出準備販售的彩虹菸54支。

▲桃園警察局少年警察隊接獲報案，持搜索票查獲邱姓男子在機車置物箱內有彩虹菸54支。（圖／記者沈繼昌翻攝）

少年警察隊表示，彩虹菸為混和型毒品，外觀與一般香菸類似，價格卻是一般香菸40至60倍，據指出，菸草中捲入三級毒品氯苯基戊酮或K他命，甚至相互混和以增強毒性，對人體危害非常大，因類似紙菸性質，容易流入校園危害青少年學生甚鉅。

少年警察隊呼籲，暑假期間，青少年常與朋友出遊，如不注意交友狀況，很可能會接觸迷幻藥品或新興毒品，提醒家長注意家中少年人際關係，警方將適時防處青少年事件，讓青少年免於誤入毒品陷阱，並擁有優質的成長環境。

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