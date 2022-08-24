獨／保時捷左轉...機車剎不住攔腰猛撞！騎士空翻重落地影片曝

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市三峽隆恩消防分隊前面23日發生一起騎士猛撞保時捷的意外！一輛保時捷行經該段路口時準備左轉，讓對向直行的2輛機車嚇到狂閃，第一輛機車僥倖從保時捷車頭閃過，但後面一輛卻沒這麼幸運了，直接攔腰猛撞，騎士當場騰空「翻躍」保時捷後重重落地，讓在待轉格停等紅燈的其他騎士目睹這驚悚一幕都傻眼。

▲保時捷路口左轉，直行機車閃避不及當場撞上慘摔。（圖／黃先生授權提供）

從民眾所提供的行車紀錄器中可以看見，三峽隆恩消防分隊門口前的路口車水馬龍，隨後畫面中出現一輛灰色保時捷，64歲的廖姓男子準備從復興路轉進中山路288巷時，疑似未注意對向來車，造成第一台直行的機車從保時捷車頭驚險閃過，但後方第二輛機車卻閃避不及當場攔腰撞上，20歲的邱姓騎士更因撞擊力道直接騰空「翻躍」保時捷後，重摔落地一動也不動，讓待轉區目睹整起車禍經過的騎士看傻。

警方指出，保時捷當天為綠燈左轉，對向機車也是綠燈直行，初步了解2者均無違規情事，不過他們第一時間獲報後也到場處理相關事宜，並協助將騎士送醫，所幸騎士僅有擦挫傷，並無生命危險，至於相關肇責歸屬仍有待進一步調查釐清。

▲▼保時捷路口左轉，直行機車閃避不及當場撞上慘摔。（圖／記者陳以昇翻攝）