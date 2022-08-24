超香開箱文！台中最新五星酒店李方艾美試營運　內部設施搶先看

記者游瓊華／台中報導

因疫情延宕至今800多天，位在台中中區、萬豪集團在中部地區最高等級酒店的台中李方艾美酒店，即將於8月29日正式開幕，館方今日搶先讓媒體開箱一窺內部設施，包括逾80坪、一晚要價25萬元的總統套房以及台中唯一高空宴會館、位於20樓面向七期的行政酒廊等，可將中區景觀盡收眼底。除了李方艾美之外，台中海線首家國際酒店震大金鬱金香酒店也將在今年第四季開幕，搶攻疫後旅遊商機。

▲李方艾美酒店的總統套房佔地逾80坪，一晚要價25萬元，擁有超開闊落地窗，可盡收中區景觀。（圖／記者游瓊華攝）

▲延宕800多天，李方艾美終於在2022年開始營運。（圖／記者游瓊華攝）



台中李方艾美酒店規劃6種房型，最小坪數自13坪起，總計228間客房，還有，擁有三間餐廳、行政酒廊、高空會議室及宴會廳，以及健身房與露天高空泳池。館方也釋出快閃優惠，今起至26日止限時3天祭出搶先住2大優惠，包括原價1萬8000元的經典房型，特價只要4999元，不含早餐，相當於原價打2.8折，但可入住日期限為8月29日至9月29日期間週一至週四。

▲李方艾美最小房型13坪，館方最近推出快閃優惠活動，限時三天。（圖／記者游瓊華攝）



酒店行銷公關經理陳育琳指出，今天開始開放電話訂房，一早約有50組房客訂房，但比較熱門的是宴會廳部分，位在21及22樓的宴會會議空間，為台中唯一高空宴會廳，內有270度全彩LED螢幕，已經有消費者預訂9月份婚宴場地，還有人直接預定明年6月場地。

▲位在21及22樓的宴會會議空間，為台中唯一高空宴會廳，內有270度全彩LED螢幕。（圖／記者游瓊華攝）



此外，預計今年底前開幕的震大金鬱金香酒店位於海線梧棲，館方規劃有118間全景設計客房、120座位的歐亞料理餐酒館以及200席座位的宴會廳，將會是台中海線首家國際品牌酒店，目前也開缺進行人才招募中，包含餐廳外場服務、一至三級廚師、客務接待、房務公清、工務專員、資訊專員、行政助理等近40個一線人員職缺。