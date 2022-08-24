去柬埔寨的人少了！移民署天天機場宣導　發放急難救助小卡片

▲為防範國人遭誘騙出國淪為人口販運被害人，移民署每天在桃園機場出境證照查驗時多方宣導，希望及時攔阻年輕人受騙。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導



鑒於近來發生多起國人遭誘騙出國淪為人口販運被害人案件，移民署國境事務大隊針對特定航班且前往人口販運高風險國家之年輕旅客，在出境證照查驗時，若發現有特定族群疑似被詐騙出國者，加強派員實施關懷勸阻，提醒並擋下可能被害人出國念頭，現場發放旅外國人急難救助小卡片，及時攔阻可能遭受騙年輕人。

▲移民署每天在桃園機場出境證照查驗時多方宣導，自動通關系統閘道設立宣導告示。

移民署指出，為避免國人成為人口販運被害人，移民署在機場出境證照查驗時，除口頭勸阻外，也會在自動查驗通關系統閘道前設立宣導告示牌，播放防詐騙宣導影片，期望達到示警作用。

根據移民署國境事務大隊近兩週統計數據，自今年8月7日起至8月21日止，國人每日前往柬埔寨工作人數已相對減少，顯示國人已普遍意識，赴海外工作詐騙問題之嚴重性已不容輕忽。

移民署呼籲，民眾若遇高薪需赴海外工作機會，不論是透過網路洽詢，或熟識友人居中仲介，皆應謹慎判斷是否為詐騙話術，應多方詳細查證，以避免淪為人口販運被害人。

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