怪盜專偷1隻鞋、燒民宅紗窗！　藏網咖被逮辯「只是惡作劇」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局8月中旬接獲多起竊盜案件，包括住戶門前鞋櫃遭竊，奇怪的是，4雙鞋每雙被偷1隻，住戶氣得報警處理，另還有住家紗窗被燒破、店家鐵門控制盒被破壞，店內慘遭入侵竊取財物案件，警方23日下午在桃園某網咖臨檢時查獲吳男到案，吳坦承犯案，辯稱「只是惡作劇」，警方查出吳男涉嫌在北台灣犯下多起竊盜案件，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市桃園區最近頻頻發生住戶門前鞋櫃4雙鞋子都被偷走1隻怪象，氣得報警處理，警方透過監視器發現是吳姓男子涉案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區吳姓竊嫌，將住戶紗窗燒破1個大洞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，武陵派出所8月中旬接獲報案指稱，有住家門外鞋櫃4雙鞋子被各偷一隻，導致無法使用，損失數千元之譜；還有住戶家鐵門紗網無端被燒破一個大洞；另有店家鐵門控制盒遭破壞，竊嫌潛入店內竊取財物後揚長而去，警方調閱監視畫面，發現竊賊均為同一名男子。

▲桃園警分局查獲吳姓男子涉及多起竊案，起出作案工具與竊得手提包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方成立專案小組積極追查，查出這名竊嫌近幾個月已在北台灣涉及十餘起竊盜案件，光是桃園區至少犯下9起竊盜案，警方查出竊嫌常於深夜觀察無人店家或住宅，測試窗戶有無上鎖，以尖嘴鉗為犯案工具，若能打開就進入竊取財物，由於竊嫌疑似居無定所，警方加強轄區內旅賓館、網咖等處所臨檢查察。

▲桃園警方查獲吳男到案後，依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

昨（23）日下午3時許，武陵派出所警員王育晟、郭駿緯在桃園區中正路某網咖臨檢時，當場發現27歲的吳姓男子所穿服飾與竊嫌吻合，員警請其配合返回派出所說明，吳男在偵訊時坦承犯案，至於為何拿走1隻鞋與燒破住家紗窗？吳男竟回答「只是惡作劇」，警方訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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