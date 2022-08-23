逆向撞死女騎士！駕駛嗑「喵喵」上路　辯遭人陷害下場出爐

▲桃園何姓男子去年12月間施用俗稱「喵喵」之三級毒品後開車上路，行經蘆竹區長安路二段時失控撞飛王姓女騎士，導致王女死亡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子去年12月間施用俗稱「喵喵」之三級毒品後開車上路，行經蘆竹區長安路二段時不慎失控逆向撞飛對向王姓女騎士，導致頭胸腹部等多處骨折與內出血等傷勢，送醫急救仍告不治。案發後何男被警方搜出有10包毒咖啡包，何辯稱遭人陷害，更否認施用毒品，但何尿液檢驗有4-甲基甲基卡西酮（中樞神經興奮劑成分），檢方偵結依服用毒品致不能安全駕駛罪嫌起公訴。

檢警調查，去年12月3日上午11時37分，何男駕車行經蘆竹區長安路2段、南山路2段處等停紅燈，未料何疑似精神不濟，未注意前方道路縮減，竟直接高速逆向駛入對向慢車道，撞飛王姓女騎士，機車零件當場碎裂四散，何駕駛轎車擋風玻璃也碎裂，王婦重摔落地後被送醫急救，王婦因頭胸腹部等處鈍挫傷併頸椎與雙側多處肋骨骨折與內出血等傷害，最後因創傷性休克不治死亡。

蘆竹警方到場處理時，發現何男神情恍惚且精神不濟，員警對其進行生理測試觀察紀錄均未通過，經其同意下採尿送檢，於同日下午確認有毒品反應，警方也在其身上查出10包含有4-甲基甲基卡西酮（中樞神經興奮劑成分）毒咖啡包等三級毒品證物。

檢警指出，4-甲基甲基卡西酮屬於合成卡西酮類物質，具中樞神經興奮作用，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，施用後會產生類似安非他命之擬交感神經作用，包含心悸、血壓升高及精神症狀，精神症狀方面會引起幻覺、妄想、錯覺、焦慮、憂鬱、激動不安、興奮、暴力或自殘行為，國外已有多起死亡個案。

桃檢複訊時，何男坦承開車撞到王姓女騎士，但堅決否認毒駕，辯稱係遭人栽贓，由於其驗尿呈陽性反應，員警作證亦指證現場有聞到疑似三級毒品氣味，何之說法未被檢察官採信；檢方偵結依服用毒品致不能安全駕駛罪嫌將何提起公訴，並建請桃園地院從重量刑。

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