林智堅15天「碩士雙殺」！　網驚：史上最會抄的男人

▲▼中華大學認定論文抄襲，撤銷林智堅碩士學位，掀起外界熱烈討論。（圖／臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長林智堅本月9日遭台灣大學認定論文抄襲，並撤銷其碩士學位。中華大學今（24日）同樣認定林智堅論文抄襲，且情節重大，決定撤銷其碩士學位，林智堅碩士學位15天內遭到「雙殺」。消息曝光後，引發全網震撼，不少人紛紛驚呼「台灣史上第一人撤銷雙碩士」、「史上最會抄」。

中華大學下午5時許發布新聞稿說明，審議委員會基於被檢舉人及關係人所提書面說明、資料、現場說明及答詢內容，於釐清本案事實後，同時參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者。」之抄襲定義，以及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」之抄襲定義，認定林智堅君就本案碩士學位論文之寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大。

中華大學表示，本校於8月22日收到審議委員會之調查報告後，依據本校「博、碩士學位論文抄襲處理要點」第12點規定，決定撤銷其碩士學位並公告註銷其學位證書。

▲校方聲明稿。（圖／中華大學）

資深媒體人朱學恒稍早在臉書發文驚呼，小智竟然達成了中華民國史上的第一次選一個市長，碩士學位雙殺啊!為了選一個市長，雙碩士瞬間倒退回只有一個學士學位，可以申請金氏世界紀錄了。

身為檢舉人的國民黨台北市議員王鴻薇臉書發文譴責，林智堅碩士全被撤銷了，中華民國學術史上第一人。她更呼籲，一路瞎挺的鄭運鵬、鄭文燦、蔡英文，出來道歉，為欺騙所有國人道歉，另外，也請竹科管理局馬上硬起來，對林智堅提告。

國民黨台北市議員游淑慧臉書發文表示，史上最會抄的辣個男人，兩個碩士論文都抄來的，讓我都不知該說什麼了。

金漆掉光，打回原狀，「蔡英文總統，這次你還是心疼他、相信他嗎？」

批踢踢八卦版掀起熱烈討論，網友紛紛表示「賠了市長又折學位」、「恭喜小智，榮獲學士學位」、「世界怎麼跟得上智堅」、「抄人又多一個戰場了」、「新竹市民被騙了好幾年，不哭喔」。

對於林智堅台大、中華大學碩士論文雙雙被認定抄襲，網友驚呆表示「台灣史上第一人撤銷雙碩士，厲害了」、「史上第一」、「這應該是世界第一個吧，笑死」、「幫他報名金氏紀錄吧，世界最快丟2個學位」、「史上最會抄」、「這應該是台灣史上第一人吧」。