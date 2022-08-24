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社會 社會焦點 保障人權

女星瑭霏被搶畫面曝！開車停紅燈遭劫匪潛入勒脖　頭腫一個包

記者黃宥寧／台北報導

驚！台北市士林區劍潭捷運站24日下午發生一起隨機搶案，曾演出電影《我的少女時代》的27歲女演員瑭霏趁停等紅燈時下車打開後車廂取物，豈料卓姓毒品通緝犯竟從汽車右後車門進入，以強勒脖子方式強盜財物，2名男路人見她大喊「搶劫」立刻上前協助，成功將人壓制。全案訊後，依法歸案，並依毒品、強盜等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲曾演出電影《我的少女時代》瑭霏開車遭卓姓毒蟲跳上車搶劫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼女演員瑭霏駕駛車輛遭強盜。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方獲報到場後，依強盜現行犯將人上銬逮捕，並在卓嫌身上起獲毒品吸食器等證物。據悉，卓嫌是搭乘捷運到劍潭捷運站下車，過馬路時見瑭霏等紅綠燈下車到後車廂取完物品，要返回駕駛座，同步從汽車右後車門車上，並從後座以手強勒瑭霏脖子，瑭霏嚇壞當場哭出來，全案詢後除依法移送桃園地檢署歸案外，並依毒品、強盜等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▼瑭霏（右）遭搶。（圖／民視提供）

▲▼ 左起胡嘉愛、李沛旭、瑭霏、艾成一起在鳳凰直播看《外送英雄》前導片首映 。（圖／民視提供）

士林分局呼籲汽車駕駛停等紅燈應注意車輛上鎖，妥善保管個人物品，減少暴露風險，增加歹徒作案難度。如發現周遭可疑，立即向警方反映，本分局將持續加強巡邏、路檢等攻勢勤務，絕不給予任何犯案機會，以維護社會治安。

外表亮眼出眾的瑭霏曾飾演過電影《我的少女時代》小欣、曾出演八點檔《多情城市》、更曾獲2012年第37屆藝美獎女演員獎《阿嬤幫幫忙》 、2020年第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎《鏡子森林》陸子文提名。瑭霏今天遇到劫匪勒脖行搶，過程中疑因掙扎，頭部有遭到撞擊而腫一個包，目前傷勢無大礙並由警方製作報案筆錄中。

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