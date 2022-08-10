桃警強力掃盪酒店等特種場所　查獲女子持毒果汁、1通緝犯到案

▲桃園警方9日晚間針對轄區酒店、KTV與汽車旅館等場所擴大臨檢，查出吳姓男子因背信案遭通緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方9日晚間針對轄區酒店、KTV與汽車旅館等場所執行強力臨檢勤務，查出張姓女子在隨身包包內藏有毒果汁1包，另還有吳姓男子因背信案遭基隆地檢署通緝，吳男則辯稱「搞錯了吧」，完全不知道自己因背信罪被通緝，警方訊問後將張女與吳男分別移送桃檢與基隆地檢署歸案偵辦。

桃園警方9日晚間10時許，由桃園市警局刑警大隊、保安大隊與桃園警分局混合編組執行專案臨檢勤務，針對轄區內酒店、汽車旅館、酒吧與KTV等易發生治安顧慮特種場所進行強力臨檢。

▲桃園警方9日晚間針對轄區酒店、KTV與汽車旅館等場所擴大臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中保安警察大隊在桃園區復興路盤查34歲張姓女子，發現其背包內藏有毒果汁包1包，訊後依毒品防制條例送辦；此外，桃園警分局景福派出所員警則在10日凌晨1時許在中正路某酒吧臨檢時，發現現場23歲的吳姓男子因背信罪遭基隆地檢署發布通緝，吳男辯稱，自己上月因酒駕案遭通緝，後來被警方解送歸案，警方是否「搞錯了」？警方再三核對身分確認無誤後，因背信罪嫌將吳男押解基隆地檢署歸案。

桃園警方強調，警方強力掃蕩違法場所將持續，呼籲業者遵守相關法規勿心存僥倖，並主動與警方配合，恪遵「三不得，兩通報」原則，若發現事端應主動聯繫警方，讓衝突消彌於初始，共同維護社會治安。

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