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遭批隱形立委　鄭運鵬反擊張善政：為了選舉汙衊別人

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日針對藍營批評美福大火時是隱形立委時指出，身為蘆竹在地立委，在臉書上都有寫，張善政不用功，為了選舉汙衊別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭運鵬針對藍營批評美福大火時是隱形立委時指出，身為蘆竹在地立委，在臉書上都有寫，張善政不用功，為了選舉汙衊別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

藍營團隊對於蘆竹美福大火案，抨擊綠營的鄭運鵬在立法院上個會期沒提出任何法案，是隱形立委？民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日表示，不管是議員或立委，或者市長，對他選區內的大事情不可能視而不見，他臉書上都有寫，反批張善政不用功，為了選舉污衊別人，當別人都沒在做事情。

鄭運鵬指出，張善政先生來到桃園之後，對競爭對手沒有一句好話，這是比較遺憾地方。「以常理想就會知道說，不管是議員或立委、市長，對選區內的大事情不可能視而不見，很多我們是協助市府事項、聯絡的事項，我不是在作秀，每天公開給大家知道，因為溝通過程中會有不同意見，身為蘆竹立委，怎麼可能不聯絡？這些在臉書上都有寫。」

鄭運鵬認為，「張善政先生不用功，為了選舉污衊別人，當作別人都沒有在做事情。那時候我曾溝通說，美福的倉儲是規模非常巨大的大冰箱，建物高度是37公尺，也就是個37公尺高的大冰箱，市政府可以調度得到的最高雲梯車、拆除車輛只能到34公尺，還差了好幾公尺。當初要解決悶燒已經花了好幾天調度跟拆卸，讓裡面悶燒大火有去處，這部分市政府在努力，裡面還有上萬公噸的生鮮食品發生腐敗，由於桃園市垃圾處理量不足，所以我聯絡環保局、也聯絡環保署，協助調度其他縣市焚化爐幫忙解決上萬噸的生鮮食品的去化，這需要時間，別的縣市或中央如果袖手旁觀，上萬公噸的腐敗生鮮食品到現在可能還很難處理。」

▲桃園市蘆竹區美福倉儲於今年3月間發生大火，打好兄弟歷經三週日夜灌救終於撲滅火勢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區美福倉儲於今年3月間發生大火，打好兄弟歷經三週日夜灌救終於撲滅火勢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬強調，「這些協調過程都有要拜託別人，需要去協調整合地方，不可能一天解決，張善政先生對於美福大火，對於鐵路地下化，對於桃園的捷運建設，全部都在講風涼話，這不是佛系的選法，這不是佛系，這是真的是不熟悉。我們選區的大事情你怎麼可能袖手旁觀、視而不見呢？他說沒看到，說我神隱，這部分對大家太不公平了吧？他要選舉，不同政黨我們公平競爭，但已經做好的事情，有困難我們協調好的事情，他不需要給我們掌聲鼓勵手捧鮮花，但惡言相向，對大家的努力視而不見，你當過行政院長這樣的輩份，對其他人公平嗎？對所有桃園市政府、區公所、議員、里長的努力公平嗎？希望他好好思考一下，既然大家都是有理工背景的人，把事情研究好再講話，會得到更多的尊重。」

此外，外傳前立委鄭寶清看似有可能會出來參選，鄭運鵬認為，「每一位黨內前輩在關鍵時刻，都有他的智慧，過去協助民進黨，現在會協助我們在桃園勝選，我相信他們的智慧足夠判斷。至於有很多對民進黨敵視的媒體人或是名嘴，他們可能有自己醞釀計畫，因為我們可以操之在我，桃園隊可以好好正面參選，不是操之在我的部分，有很多人要見縫插針，只是為了打倒民進黨，他們有什麼樣的圖謀我不曉得，我們沒辦法決定，但希望大家都是正面選舉，為桃園好，講出來的話都是正面對桃園有幫助，這才是選舉的本質。在後面弄一些歪七扭八、合縱連橫，只想拉下對手、不擇手段的事情，我覺得不會得到肯定的，對桃園市民太不公平了。尤其黨內的前輩，我也非常信任他們。」

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2022九合一大選2022桃園市長張善政鄭運鵬

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