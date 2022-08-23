　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園少年之家「遺失男孩」月餅　張善政樂當代言人

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（23）日參訪八德區基督教桃園更生團契少年之家，強調非常樂意當「遺失男孩」月餅代言人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政23日參訪八德區基督教桃園更生團契少年之家，強調非常樂意當「遺失男孩」月餅代言人。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（23日）前往桃園市八德區財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，陪同青少年一起製作月餅，今年中秋節特別推出名為「遺失男孩」月餅，張善政表示，非常樂意當代言人，希望以拋磚引玉方式，喚起社會各界對弱勢團體及社福機構之重視。

有別於選戰激烈氛圍，張善政今天從社福機構出發前往桃園市私立少年之家參訪。張善政指出，選舉期間了解桃園市一些現況，並非每件事情都要去顧及選票，希望夠透過行動支持陪伴這些弱勢團體，也是一種拋磚引玉方式，希望喚起社會各界對弱勢團體與社福機構重視。

張善政說，參訪過程中了解少年之家主任張進益伉儷，兩人憑藉著簡單信念，以自身的力量，用愛及陪伴幫助這群被社會漠視的「非行少年」，鼓勵失親、失養、遭受家暴少年們，希望能在逆境中重拾對人生的期望，步入社會之後能對社會有所貢獻。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（23）日參訪八德區基督教桃園更生團契少年之家，與少年、市議員們一起製作月餅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，這些年輕人將來出社會後，能成為職場人力新動力，因此今天來關心他們，希望透過少年之家輔導，能夠達到他們的初衷，讓這些還沒進入社會年輕人，將來進入社會可以發揮潛力，為桃園來貢獻。

張善政強調，這些優秀年輕人們所做的「遺失男孩」月餅，看到這些名字，便知道他們過去有故事，社會應該要多多支持他們做的月餅，我非常願意當「遺失男孩」月餅的代言人。希望透過媒體宣傳，讓「遺失男孩」月餅訂單接不完，讓更多人能看見與品嘗他們所做的月餅。

【更多新聞】

全台外役監現收容2016人　矯正署長：10年來共45件返家未歸

外役監逃犯殺2警　張善政：應嚴懲、協助家屬度過難關

送豬仔赴東南亞「老司級導遊」遭聲押　詐團「送機小組」瓦解

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
台南2警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走
獨／艾成墜樓案外案！　社區控王瞳友人硬闖搬家爆衝突
快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！　優惠房間數即將用完
張菲送別余苑綺「是解脫」　現身靈堂悲嘆：再撐下去太痛苦
「3殺警死囚」兇殘過程曝！廢死聯盟救1人...他狠爆頭17年
不到1小時就被掌握！林信吾南下高雄搭客運反露餡　警都不敢睡了
快訊／國1北上220K「3車追撞」　回堵8公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭批隱形立委　鄭運鵬反擊張善政：為了選舉汙衊別人

快訊／行政院談台南殺警案　3官員起立默哀1分鐘

蔡英文上任6年槍決2人　3名殺警囚死刑定讞未執行

疫苗採購需等陳時中百歲才能解密　蔣萬安競辦：立即公開文件

臉書文被諷蹭錯淡江大橋設計　林佳龍：小編寫得不清楚已修正

蔡英文下午4點50到台南　慰問2殉職警家屬

被新北市府嗆「操作意識形態」　林佳龍反擊：這是大是大非問題

LIVE／明德外役監逃犯殺2警　法務部長1600親上火線說明

獄方稱「返家探親未歸」非逃獄　黃珊珊怒轟：台灣司法正義奇恥大辱

另類選舉「勇者號，出任務！」　鄭運鵬：讓市民同歡、正面選舉

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

遭批隱形立委　鄭運鵬反擊張善政：為了選舉汙衊別人

快訊／行政院談台南殺警案　3官員起立默哀1分鐘

蔡英文上任6年槍決2人　3名殺警囚死刑定讞未執行

疫苗採購需等陳時中百歲才能解密　蔣萬安競辦：立即公開文件

臉書文被諷蹭錯淡江大橋設計　林佳龍：小編寫得不清楚已修正

蔡英文下午4點50到台南　慰問2殉職警家屬

被新北市府嗆「操作意識形態」　林佳龍反擊：這是大是大非問題

LIVE／明德外役監逃犯殺2警　法務部長1600親上火線說明

獄方稱「返家探親未歸」非逃獄　黃珊珊怒轟：台灣司法正義奇恥大辱

另類選舉「勇者號，出任務！」　鄭運鵬：讓市民同歡、正面選舉

陳品捷遭球吻肋骨斷裂可能報銷　曾仁和自責：不希望發生

台南4家「無名」美食入選米其林必比登　官方釋出詳細地址

建設處代處長自首咬出林姿妙母女　宜檢求處免刑

Junior被女星巴掌打飛「轉圈倒地」　10年後陰影再現：永遠記得！

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

房屋裝修必放「這3物」！專家曝：會催旺家運　越住越有錢

曾俊欣登ATP官網專文　獲讚「正在崛起亞洲新星」

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

安溥歷經婚變「看淡世間」 自揭轉念心路歷程

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

林信吾殺警應判死？　蘇貞昌：死刑執行由法務部依權責辦理

「打擊犯罪絕不手軟」　蔡英文：感謝最短時間將殺警嫌犯逮捕

17年前殺警案凶嫌死刑至今未執行　他見游錫堃今喊「判死」怒了

蔡英文改明天下午弔唁余苑綺　今先赴台南慰問殉職警家屬

勇警喪命　蔡英文：加速警械使用條例修法、通盤檢討外役監標準

幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

林姿妙7000萬現金來源不明、女兒召官員下指令　檢方共起訴15人

林靜儀「甩鍋中介法」　苦苓驚：變壞速度比范雲快

兇手判死竟變「國家養」　國民黨：王信福殺警案32年仍未執行死刑

LIVE／明德外役監逃犯殺2警　法務部長1600親上火線說明

「桃園要出大事了！」　黃暐瀚：選情會爆炸性重新洗牌

蔣萬安批疫苗採購黑箱　陳時中駁：你就是調閱小組召集人

快訊／台南2員警執勤遇刺殉職　游錫堃震怒：一定要判死刑！

更多熱門

相關新聞

徐國勇稱大膽使用槍械「絕不客氣」　陳宗彥贊同：檢討修法必要性

徐國勇稱大膽使用槍械「絕不客氣」　陳宗彥贊同：檢討修法必要性

台南殺警案震驚社會各界，內政部長徐國勇與警政署長黃明昭昨日搭乘高鐵趕赴台南了解案情時表示，警員緝凶若遇反抗，「我們大膽使用槍械，絕不客氣！」。對此，內政部政務次長陳宗彥23日指出，過去修法已一再強調，警方應在規範內就一定執法空間大膽使用，待這次全案調查完畢後，會與相關部會再作修法討論。

不捨台南2警殉職　林佳龍：要檢討如何避免憾事再發生

不捨台南2警殉職　林佳龍：要檢討如何避免憾事再發生

外役監逃犯殺2警　張善政：應嚴懲

外役監逃犯殺2警　張善政：應嚴懲

疫苗採購機密封存30年　蔣萬安：陳時中遮遮掩掩到底怕什麼！

疫苗採購機密封存30年　蔣萬安：陳時中遮遮掩掩到底怕什麼！

林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長張善政桃園少年之家遺失男孩代言人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面