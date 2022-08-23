桃園少年之家「遺失男孩」月餅　張善政樂當代言人

▲張善政23日參訪八德區基督教桃園更生團契少年之家，強調非常樂意當「遺失男孩」月餅代言人。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（23日）前往桃園市八德區財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，陪同青少年一起製作月餅，今年中秋節特別推出名為「遺失男孩」月餅，張善政表示，非常樂意當代言人，希望以拋磚引玉方式，喚起社會各界對弱勢團體及社福機構之重視。

有別於選戰激烈氛圍，張善政今天從社福機構出發前往桃園市私立少年之家參訪。張善政指出，選舉期間了解桃園市一些現況，並非每件事情都要去顧及選票，希望夠透過行動支持陪伴這些弱勢團體，也是一種拋磚引玉方式，希望喚起社會各界對弱勢團體與社福機構重視。

張善政說，參訪過程中了解少年之家主任張進益伉儷，兩人憑藉著簡單信念，以自身的力量，用愛及陪伴幫助這群被社會漠視的「非行少年」，鼓勵失親、失養、遭受家暴少年們，希望能在逆境中重拾對人生的期望，步入社會之後能對社會有所貢獻。

張善政認為，這些年輕人將來出社會後，能成為職場人力新動力，因此今天來關心他們，希望透過少年之家輔導，能夠達到他們的初衷，讓這些還沒進入社會年輕人，將來進入社會可以發揮潛力，為桃園來貢獻。

張善政強調，這些優秀年輕人們所做的「遺失男孩」月餅，看到這些名字，便知道他們過去有故事，社會應該要多多支持他們做的月餅，我非常願意當「遺失男孩」月餅的代言人。希望透過媒體宣傳，讓「遺失男孩」月餅訂單接不完，讓更多人能看見與品嘗他們所做的月餅。

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