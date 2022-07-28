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選前大掃黑！桃警查獲不良幫派、檢肅治平35人到案

▲桃園市警局近期執行「全國同步掃黑專案行動」，查獲球棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局近期執行「全國同步掃黑專案行動」，查獲球棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於年底九合一選舉將屆，桃園市警局加強查緝轄內可能衍生幫派暴力、毒品與賭博等潛在治安疑慮，近期執行「全國同步掃黑專案行動」並結合「除暴專案」及「查緝賭博專案」，動員大批警力臨檢，總計檢肅治平案件5件35人、查獲賭博案件38件196人，賭資2億8472萬餘元，各類案件970件，1186人到案。桃警強調，對於暴力組織犯罪與選舉賭盤等不法行為絕對零容忍，對不法犯罪必定依法究辦、刨根溯源。

▲桃園市警局近期執行「全國同步掃黑專案行動」，查獲刀械等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局近期執行「全國同步掃黑專案行動」，查獲刀械等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局表示，本專案勤務由桃園市警局刑事警察大隊統籌規劃，著重於幫派成員涉及暴力討債或幫派份子隱身於特定政黨犯罪，依「對外封鎖、對內掃蕩」原則，同步實施路檢查緝非法犯罪，執行掃蕩轄內毒品及槍枝工作，另外也針對博弈主題餐廳與棋牌社有違反賭博情事加強查緝。查獲之重大案件摘要如下：

一、桃園分局檢肅南崁幫邱嫌等5人到案：

主嫌邱姓男子平日指揮旗下暴力組織成員聚眾鬥毆滋事及暴力恐嚇謀取組織利益，涉嫌於今年1月初，邱男與桃園區某檳榔攤老闆有嫌隙，遂於1月底率眾分持球棒、鐵棒砸毀店家玻璃等財物。桃園警分局偵查隊據報，報請桃園地檢署指揮偵辦，於今年7月20日持拘票瓦解以邱姓男子為首之暴力組織，全案偵訊後依違反組織犯罪防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

二、刑事警察大隊檢肅天道盟正義會羅嫌等9人到案：

羅姓男子係天道盟正義會成員，平日仰仗幫派勢力從事暴力討債、勒索、械鬥等惡行，藉此獲取不法利益維持幫派生計，警方查出羅男等人涉嫌於2020年7月中旬，旗下成員因與江姓被害人有債務糾紛，指揮成員以借錢為由誘騙被害人出門後，限制其行動自由施以凌虐毆打，並恐嚇要脅簽立本票。另一案則於2021年9月上旬，羅男對陳姓男子言論心生不滿，隨即率成員持棍棒砸毀被害人經營洗車場，將被害人毆打成傷。案經刑大隊偵一隊組成專案小組，報請桃園地檢署指揮，並向桃園地院聲請搜索票，於7月20日將以羅姓男子為首暴力集團一網打盡，全案依違反組織犯罪防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局近期執行「全國同步掃黑專案行動」，中壢警分局檢肅天道盟太陽會黃嫌等6人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局近期執行「全國同步掃黑專案行動」，中壢警分局檢肅天道盟太陽會黃嫌等6人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

三、中壢分局檢肅天道盟太陽會黃嫌等6人到案：

黃姓男子是天道盟太陽會成員，於2021年5月中旬，因黃男旗下成員與朱姓被害人口角，黃男幫成員出氣，夥同成員至被害人家門外埋伏，俟被害人出門時上前毆打恐嚇，致其身上多處擦挫傷。經中壢警分局偵查隊組成專案小組，經多日蒐證後報請桃園地檢署指揮偵辦，7月18日將黃男等幫派成員查緝到案，全案依違反組織犯罪防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局近期執行「全國同步掃黑專案行動」，查獲竹聯幫信堂劉姓男子等5人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局近期執行「全國同步掃黑專案行動」，查獲竹聯幫信堂劉姓男子等5人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

四、龜山分局檢肅竹聯幫信堂劉嫌等5人到案：

劉姓男子自恃為竹聯幫信堂幫派成員，平日吸收多名成員擔任車手，以詐騙手法來牟取不法利益。今年4月間，劉男佯稱為台北地檢署人員，詐騙鄭姓被害人，令被害人交付新台幣190萬元。劉男所屬詐欺集團，發現旗下成員未依照規定即時上繳贓款，於今年4月底埋伏成員出沒地點將人擄走，並載往山區毆打成傷。案經龜山警分局偵查隊組成專案小組報請桃園地檢署指揮，於7月19日將劉男所屬詐騙集團一網打盡，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪移送桃檢偵辦。

桃園市警局指出，本次專案行動共動員警力833名，臨檢處所256處，檢肅治平案件5件35人；查獲賭博案件38件196人，賭資（含現金、籌碼、帳冊）總計約2億8472多萬元，各類案件970件，1186人到案。

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