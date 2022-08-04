監視器全都錄！桃園恐怖男路過「虐殺寵物兔」　舉花盆猛砸奪命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市有動保人士在臉書上傳影片，一名男子不知何故行經桃園區青田街，竟對路旁民眾豢養隻寵物兔狠摔、腳踹，最後還以花盆砸死名為「小白」的寵物兔後逃離現場，全部虐殺過程都被附近監視器清楚錄下；桃園警分局接獲民眾報案後已調閱附近監視器，掌握涉案男子特徵，並會同市府動保處積極查緝到案中。

▲桃園市青田街8月1日晚間有男子不知何故，突然攻擊路旁民眾豢養寵物兔，動保人士上傳臉書引發網友憤怒。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市青田街8月1日晚間有男子不知何故，攻擊路旁民眾豢養寵物兔，以花盆攻擊懨懨一息的寵物兔。（圖／翻攝自臉書）

根據臉書監視畫面顯示，8月1日晚間10時25分許，1名男子徒步行經桃園區青田街附近時，突然抓出民眾放在路旁籠內豢養之寵物兔，隨後用力摔在地上，再以腳狠踹，後來還以花盆猛砸，可憐寵物兔當場一命嗚呼，男子虐殺兔子離開沒幾秒，再度折回用力踹了幾腳才逃離。

▲桃園市青田街8月1日晚間有男子不知何故，攻擊路旁民眾豢養寵物兔，事後離開現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，大樹派出所接獲飼主報案後，調閱監視畫面發現，男子不知何故虐殺民眾豢養寵物兔，飼主指稱，這隻寵物名叫「小白」，已有5歲左右，平常很乖，他並不認識涉嫌虐殺兔子之男子，不知男子為何虐殺兔子，將提告毀損罪嫌；警方受理後已展開調查，目前已掌握涉案男子之特徵，會同市府動保處共同查緝到案。

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