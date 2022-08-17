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桃園驚爆26人赴柬埔寨後「人間蒸發」　9人被吸收加入詐騙集團

▲桃園市長鄭文燦今（17）日主持市政會議時，針對國人赴柬埔寨案提出桃園警方已提出5項對策因應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今（17）日主持市政會議時，針對國人赴柬埔寨案提出桃園警方已提出5項對策因應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國人最近赴柬埔寨等東南亞國家慘遭詐騙、控制行動為人質等案件層出不窮，桃園市長鄭文燦今（17）日主持市政會議時表示，桃園市警局目前已查獲2件、7人到案移送偵辦，桃警提出包括出境工作遭詐騙與限制人身自由案件比照特殊重大刑案受理、調查、管制等5項對策，籲請民眾如發現異常，立即向警方通報。

鄭文燦指出，針對國人前往柬埔寨等國家工作、遭拐騙為人質，甚至被剝削與控制自由等駭人聽聞暴力事件，其中中壢、八德分局已查獲2件疑似案件，查出詐騙集團嫌犯7人，目前已移送桃園地檢署偵辦中。

此外，自今年1月至8月15日為止，涉及民眾赴境外工作遭限制人身自由，家人連絡不到報警之案件共有34件36人，分別為前往柬埔寨有26人、泰國7人與緬甸3人；以出境事由來看，有9人與遭攬為詐騙集團工作人員有關、2人與博弈有關、另外24人則事由不明。

▲針對國人赴柬埔寨案層出不窮，航警局加強在桃機出境大廳向前東南亞國家旅客進行宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針對國人赴柬埔寨案層出不窮，航警局加強在逃機出境大廳向前東南亞國家旅客進行宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，為防治國人遭詐騙利用，桃園市警察局採取5項對策，加強打擊類似案件，包括第一，出境工作遭詐騙及限制人身自由案件，比照特殊重大刑案受理、調查、管制；第二，接獲此類案件，均通報外交部與刑事警察局協助處理；第三，與各旅行社業者保持密切聯繫，針對前往柬埔寨等國家旅行團，如有異常情形，即時掌握出國動態。

▲針對國人赴柬埔寨案層出不窮，航警局最近在桃機出境大廳向前東南亞國家旅客宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針對國人赴柬埔寨案層出不窮，航警局最近在桃機出境大廳向前東南亞國家旅客宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

第四，針對前往柬埔寨滯留未歸者，如有被害嫌疑，即列案往上溯源調查背後安排出境人員，找出國內可能人蛇集團；第五，目前航警局已於桃園機場出境大廳進行宣導，市警察局將持續宣導類似打工詐騙案例，全力避免年輕人誤信出國工作高薪，卻付出慘痛代價之情形。

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