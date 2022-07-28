改裝轟轟好吵！桃警強力取締　2小時抓29輛汽機車

▲桃園警分局27日下午配合市府環保局與監理站辦理改裝汽機車噪音取締勤務，針對噪音超過標準汽機車進行檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

針對轄區汽機車入夜後常發出高分貝噪音影響住戶安寧，桃園警分局27日下午配合市府環境保護局、桃園監理站合作共同執行取締噪音車勤務，警方分別在龍安派出所、武陵派出所前設置檢測站進行攔檢勤務，2小時勤務中共取締29件噪音超過標準汽機車，其中多數都有改裝車體與排氣管，其中還有1名王姓騎士有酒駕情形，酒測值是每公升0.25毫克。

桃園警分局指出，27日下午分別在龍安派出所、武陵派出所前設置檢測站，配合環保局、桃園監理站針對排氣管發出巨大聲響汽機車進行機動攔檢，再由環保人員進行檢測，凡超過標準汽機車，環保局與監理站人員立即開單與車輛複驗單。

桃園警分局統計，2小時攔檢勤務中，總計取締29輛噪音超過標準車輛，其中龍安站取締11件，包括轎車1件、大型重機1件與普通重機9件；武陵站取締18件包括大型重機2件、普通重機16件。

其中龍安派出所員警執行噪音車輛攔檢時，發現轎車55歲王姓駕駛未繫安全帶，立即請其停車檢查，員警聞到王男身上散發酒味，經查發現王男本才於7月中旬因酒駕被吊扣駕照，員警當場進行酒測，酒測值為每公升0.25毫克剛好達標，員警依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人切勿擅自變更車體與排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合執行稽查勤務，還給市民安靜居住品質。

【更多新聞】

►身障女兒險遭鄰居性侵 母怒吼「你在幹什麼」噁男嚇到提褲落跑

►誆介紹工作看宿舍硬上女子 惡狼搬出孕妻幼女需照顧求輕判

►林智堅競辦控「國民黨伸政治髒手」 張善政嘆：社會互信破產