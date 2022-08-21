離島第一槍！　楊鎮浯痛批《數位中介服務法》：災難式的淪落

▲金門縣長楊鎮浯痛批《數位中介服務法》限制言論自由，會讓台灣災難式的淪落。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，引發限制言論自由質疑。金門縣長楊鎮浯也在臉書發聲，認為根據草案內容，不當言論不需由法院認定，而是由政府機關直接認定裁罰，是凌駕所有法院之上的超級霸王條款，一旦通過，極有可能扼殺社會討論與對話的空間，對台灣而言無疑是一場災難式的淪落，呼籲NCC應該公開承諾撤回整部法案。

楊鎮浯認為，若推行《數位中介服務法》，除了LINE、Facebook 、巴哈姆特、PTT、Dcard外，連線上遊戲與雲端空間都會被控管。依據草案內容，不當言論不需由法院認定，行政院轄下的各部會包含文化部、交通部、教育部、農委會等都有直接認定權力，一旦平台被警告後不刪文，最高可處1000萬元罰鍰，甚至還可能遭電信手段阻斷平台服務，這無疑是凌駕所有法院之上的超級霸王條款。

楊鎮浯指出，言論自由是人民的基本權利，更為憲法所明文保障，言論自由同時也是台人所引以為傲的社會價值，也是維持民主多元社會正常發展不可或缺的重要機制，這也是經由無數前人努力捍衛與爭取而來的，如今台灣能享有言論自由，執政黨也在其中扮演了重要的角色，但若《數位中介服務法》一旦通過，極有可能扼殺社會討論與對話的空間，這對台灣而言無疑是一場災難式的淪落！

楊鎮浯表示，由於此法已逾越了我們所認知的「言論自由」與「民主價值」，當前連蔡英文總統及蘇貞昌院長也因為聽到了人民的聲音，而表態暫緩推動此項不適宜的法案。

楊鎮浯呼籲，民主得來不易，除了生命與財產之外，言論自由更是彰顯民主國家最重要的表象之一，NCC應該公開承諾撤回整部法案，回應國人期待，還給台灣一個真正民主自由的社會。