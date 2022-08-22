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鄭運鵬發布青年政策　桃園工作青年一年最高可領8.5萬補貼

▲鄭運鵬發布青年政策

▲鄭運鵬發布青年政策，要做桃園青年的遮雨棚。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬22日在市黨部，公布新的競選團隊與青年政策。原擔任林志堅競選團隊政策平台召集人的立委黃世杰，接任其競選總幹事；政策平台召集人由中央黨部副秘書長林飛帆擔任。鄭運鵬並於宣布青年政策〈運轉桃青三招〉宣示，要當桃園青年的「遮雨棚」，力爭年輕族群選票。

鄭運鵬提出包含桃青人力站單一窗口、做六領七及擴大補助缺才缺工產業等青年政策，希望能廣納全國青年落腳桃園，未來在桃園工作的青年最高一年可領8.5萬的補貼，期待不只幫助青年就業，也能解決近年來台灣缺才缺工的問題。

▲鄭運鵬發布青年政策

鄭運鵬說到，八年來鄭市長照顧桃園每一個年齡、階級及家庭，原先在青年部分，鄭市長發佈桃青正好1.0，使桃園成為全台最有吸引力的直轄市，七年多來人口成長21萬人，不只讓桃園青年找到適合的工作，外地的青年也願意來桃園定居。

▲鄭運鵬發布青年政策

而鄭文燦市長首設青年事務局、三處青年創業基地，以及各產業類型創業基地輔導超過500組的團隊；2020、2021兩年，每年超過2.2萬年輕人求職，媒合率將近9成，同時，青年平均投保薪資也成長了20%，一切成果代表燦哥真的有相挺，年輕人也願意一起來桃園努力。

在這樣的基礎上，鄭運鵬今也宣布將以〈運轉桃青三招〉來升級桃園青年政策。第一招即是「就業一對一、桃園支持你」。鄭運鵬表示，過去桃園已經有人力媒合平台，媒合率近9成，現在進一步希望能做到一站式服務的單一窗口，整合局處的資源，主動聯繫、主動輔導、主動追蹤，讓大家不用到處打電話。鄭運鵬也特別提到，弱勢家庭的青年就業是未來關心的一大重點，因這些青年在人脈上、資訊上可能沒那麼方便，可能也因生活現實而沒有這麼多時間可以找到好的工作，這就需要市政府主動找到他們，輔導與關心，讓他們的工作可以穩定。

第二招「做六領七、安薪多一點」，過去幾年來台商大量回台投資，投資台灣三大方案總額1.7兆中，就有3千4百億落腳桃園。工作機會增加了，需要更多年輕人加入。此次宣布「做六領七」的方案，就是在鄭文燦市長原先「安薪讚」的政策基礎上，就業獎勵金和僱用獎勵金各再加碼4千元，並且還會隨基本薪資浮動調整。同時他也將證照讚升級為2.0版，未來只要拿到相關職業類別證照，甲級可領2萬1千元、乙級可領9千元，提昇青年競爭力。

第三招，「缺工缺才加三萬 全國青年通通來」。鄭運鵬說，桃園現在是製造業重鎮，也是世界的製造引擎，要補足缺才缺工的問題，一樣需要政府來努力。未來只要雇用單位是桃園在地的缺工產業，就業青年不限戶籍地，只要穩定就業半年就可以領1萬5，之後每個月再加碼2千5，一年總共可領3萬。

鄭運鵬表示，運轉桃青大進化就是現在進行式，未來若在桃園工作，符合相關條件最高一年可領8.5萬，不只希望能增加桃園青年就業意願，也減少桃園企業缺才缺工的壓力，邀請全台青年加入桃園隊，讓桃園市政府成為青年發展和產業發展最強力的後盾。

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