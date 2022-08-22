立院疫苗採購8立委曾調閱　蔣萬安入列、賴香伶看最多次

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安連日砲打疫苗採購爭議，但綠營否認。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安連日批評疫苗採購合約爭議，質疑衛福部規避立法院監督，但民進黨團回應，疫苗採購合約只是「一般機密文書」，是為了規範公務人員處理文書的過程要謹慎，不是為了避免讓外界窺知或監督，雙方隔空交鋒。據悉，自去年11月1日至12月31日間，共有8位調閱小組成員曾到場調閱，包括民進黨立委邱泰源、蘇巧慧、國民黨立委陳玉珍、張育美、蔣萬安、廖國棟、徐志榮，以及台灣民眾黨立委賴香伶等人。

據指出，疫苗採購調閱小組成立期間為2021年11月1日至12月31日，根據紀錄，共有8位調閱小組成員曾到場調閱資料，包括：邱泰源於11月5日調閱，賴香伶於11月5日、11月9日、12月17日，陳玉珍於11月9日，張育美於11月11日，蔣萬安於11月15日，廖國棟於11月16日，蘇巧慧於11月16日，徐志榮於11月16日。

蔣萬安今天指控，他曾擔任立院疫苗採購調閱小組召集人，當時透過秘密會議，要求衛福部提供相關資料合約，但是文件重要的部分，包括疫苗的價格及到貨期程、數量等全部被塗黑屏蔽，完全規避立院監督，「民進黨就是最大的詐騙集團，香菸走私說是超買，論文抄襲說是參考，現在將疫苗採購的合約封存30年，保密說成是保存」。

不過，民進黨台北市長參選人陳時中競辦政策小組召集人、立委管碧玲表示，疫苗採購公文是依據「行政院文書處理手冊」規定，列為一般保密公文的「密」等，不是國家機密，這種列等普遍用在政府採購契約，因為裡面常常涉及被要求要保密的事項，公文保存越久，真相就保存越久，符合嚴格監督的公共利益。

陳時中競辦總幹事、立委吳思瑤晚間也稱，調閱的合約內容有部分資訊被塗黑，這是涉及商業機密的保密條款，世界都一樣，以英國為例，其受限於商業保密條款，疫苗採購價格即使公開，也必須遮蔽部分資訊，而巴西政府與輝瑞藥廠更簽訂一份合約，寫明「未經輝瑞公司事先書面同意，巴西政府不得發布『任何關於協議的存在、標的或條款的公開公告或評論其與輝瑞公司的關係』」。