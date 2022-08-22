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狂徒狠殺台南2警奪槍逃　陳其邁支持「強力執法」鐵腕緝兇

記者賴文萱／高雄報導

台南市2名員警凃明誠、曹瑞傑22日中午11時許追捕騎乘機車的竊盜通緝犯陳偉捷，竟遭割喉殉職，凶嫌還搶走員警配槍逃逸，稍早機車在安南區土城高中被尋獲，警方正循線全力追緝中。高雄市長陳其邁聞訊深感哀慟與不捨，責成高雄市警察局，與台南市警方密切合作，注意歹徒逃亡路線，全力緝兇，支持警方強力執法，鐵腕破案。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁第一時間責成高雄市警察局，與台南市警方密切合作，注意歹徒逃亡路線。（圖／記者賴文萱翻攝）

台南今日發生重大襲警案件，造成2名警察同仁在執勤時殉職，陳其邁聞訊深感哀慟與不捨，第一時間責成高雄市警察局，與台南市警方密切合作，注意歹徒逃亡路線。

陳其邁強調支持警方強力執法、全力緝兇、鐵腕破案，同時也請高雄市警察局長林炎田代為提醒所有警察同仁，在維護治安、打擊犯罪的同時，也務必注意自身執勤安全，避免憾事再度發生。

▲▼台南殺警案，兇嫌機車於安南區土城高中被尋獲，車上有血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲台南殺警案，兇嫌機車於安南區土城高中被尋獲，車上有血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

不幸殉職的凃明誠與曹瑞傑當時同坐一部巡邏車執行巡邏勤務，受理機車竊盜案，2人一路追著犯嫌陳偉捷軌跡來到台江大道和北汕尾三路口，原本還有一部機巡的同仁跟在一旁，不過2人先行到場。

未料當機巡同仁趕抵現場時，尚不清楚發生什麼事，只看到凃、曹2人滿身是血地躺在地上，立即打電話求救。初步了解，曹瑞傑身上有刀傷、遭割喉，凃明誠有領警用配槍，但現場卻找不到槍，相關預備彈匣也尚未尋獲。

稍早嫌犯機車在土城高中被發現，工人緊急向警方報警，鑑識人員抵達後也對該輛機車進行初步採證，發現機車上有殘留血跡，警方也正循線全力追緝中。

▲▼台南殺警案，兇嫌機車於安南區土城高中被尋獲，車上有血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼台南殺警案，兇嫌機車於安南區土城高中被尋獲，車上有血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼台南殺警案，兇嫌機車於安南區土城高中被尋獲，車上有血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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