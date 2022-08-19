賑濟孤幽西螺街普度今開香　疫情贊普增2成

▲賑濟孤幽的蘭盆勝會不僅表現悲天憫人的情懷，更是自省懺悔，為眾生祈福與思源報恩的重要時節。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮今年延續線上登記服務，提供全國信眾遠端登記贊普，亦辦理超度堂上歷代九玄七祖、指定亡者、解冤親債主、嬰靈、地基主、為國捐軀將士、本境無祀孤幽及往生六畜、動物靈等，為眾生祈福實踐人道關懷。西螺街普度於今（19）日盛大開香，普品總數相較去年成長約兩成。

西螺街普度由西螺福興宮附近街坊、鋪戶及全臺各地善信人等共同贊普。今日下午盛大開香，普品總數成長兩成，法會結束後由廟方代為捐贈，預計將捐出2000份的普品物資給予國內社福機構、地方低收入戶、弱勢團體以及西螺分局轄區內弱勢家庭等單位，宣揚太平媽慈愛的濟世精神。

▲雲林西螺福興宮特設置超度動物靈香位，為眾生祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮指出，賑濟孤幽的蘭盆勝會不僅表現悲天憫人的情懷，更是自省懺悔，為眾生祈福與思源報恩的重要時節。

廟方也提到，今年有一位老先生帶著大疊影印資料前往登記普度，並說是為兩位出生於昭和年間，早夭、未寫入公媽龕的姊姊超薦拔度，同時登記九玄七祖參與普度法會，故持日治時期的戶籍謄本特別註記舊家的原址，希望透過儀式寬慰遠行的親人有所歸依；其真摯情感令人動容。

▲西螺福興宮普渡會，擺上罐頭、玩具、飼料等為寵物普渡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示「人世間所有相遇都是久別重逢」，普度法會不僅可以當作紓解人們表達對逝去親友、毛小孩、無緣子女與出生早逝幼兒無盡想念的儀式場域，更像跨越陰陽隔閡、歡聚一堂的溫馨時刻，希冀於此資薦境內無祀男女孤幽，祝福有情眾生離苦得樂，以祈合境平安、同享太平之福。

▲一名老翁特地持日治時期的戶籍謄本註記舊家的原址，希望透過儀式寬慰遠行的親人有所歸依。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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