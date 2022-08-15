雲林四湖鄉長參選人洗牌　參天宮前主委退選支持蘇金煌

▲雲林縣議會前議長蘇金煌今日宣布參選四湖鄉長，並強調經深思熟慮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林2022九合一基層選舉，四湖鄉長之戰參選人將大洗牌，因師出同門蘇家班的蘇秉承與吳勁葦，先後投入參選而面臨網內互打，讓前議長蘇金煌在退居幕後8年再披戰袍，蘇金煌提出3大初衷、8大政策，並直指參選四湖鄉長，全為消弭有心人士操作地方對立，絕不容有心人士見縫插針，並喊話勸退2名蘇家班參選人。

距離參選登記僅剩2週，四湖鄉長目前公開有意參選者有：民進黨提名陳明新、參天宮前主委吳孟宗外，還有雲林縣議會前議長蘇金煌八弟蘇秉承，與其二弟蘇金志大舅子吳勁葦（現任四湖農會總幹事）蘇金煌前議長，今（15）日上午正式宣布將參選四湖鄉長選舉，避免造成地方議論、分化，也獲有意參選鄉長的參天宮前主委吳孟宗退選並支持。

四湖蘇家大家長，也是蘇家班開創者前議長蘇金煌強調，今日宣佈決定參選已經過深思熟慮不會改變。蘇金煌30多年前當選四湖鄉代會主席、2屆四湖鄉長，隨後進軍雲林縣議會選上第14屆、連任15屆議員，因其不分黨派與人為善更當選副議長及登上第16、17屆議長寶座。

▲前議長蘇金煌提到，拜會有意參選鄉長的吳孟宗前主委即獲認同，並答應退選支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

20多年前蘇金煌兩任四湖鄉長卸任即全力支持二弟蘇金志順利當選鄉長接棒，同時蘇金煌在鄉長任內也成功輔助二弟媳/黃秀蓮擔任四湖農會總幹事，二任後又幫忙黃秀蓮的親弟/吳勁葦接任農會總幹事至今，是公認蘇家班的開創者。尤其在第17屆議長卸任後輔佐長子/蘇俊豪、參男/蘇澤峰，分別同時當選雲林縣與嘉義市第18屆縣議員、副議長及連任第19屆當選繼續為民喉舌。

蘇金煌除細數之前任期四湖鄉長期間，一年向中央爭取的經費，比過去八年總經費還要多，四湖鄉內不論路燈、大小道路與排水道拓寬與更新不計其數。現提出8大政見尋求四湖鄉新認同並全力支持。

1、爭取鄉內設立工業或科技園區，創造就業機會減少人口外流。

2、要讓鄉內21村各部落都設有長輩共餐或送餐（長青食堂）。

3、爭取箔子寮漁港護堤延伸，疏濬通航再現風華。

4、升級四湖菜市場附設停車場，另設青農市集行銷在地農漁產品，增加農漁民收入。

5、爭取160縣道第三段（飛沙至三條崙）拓寬工程早日完成。

6、林厝垃圾掩埋場到期後絕不再延展使用。

7、承諾鄉內各村在一公里內不可設立風力發電機或變電所，以捍衛村民健康。

8、新庄公墓、四湖運動公園、三條崙海水浴場繼續發展，加速腳步完善建設。

▲雲林縣議會前議長蘇金煌今日宣布參選四湖鄉長，以團結四湖不分黨派，讓四湖繼續進步再現風華為初衷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇金煌提到，昨日帶長子/副議長蘇俊豪，一同前往拜會有意參選鄉長的吳孟宗前主委，其雖非蘇家成員、亦非我一手牽成更未受過我幫忙，但就在我提及3大初衷、8項政見，有意參選鄉長之際；殊不知吳孟宗前主委非常認同，即二話不說當場答應退選並全力支持，讓我蘇某非常感謝與欽佩其氣度，絕非一般人所能及。

蘇金煌表示，「老驥伏櫪」再次擔重任、披上戰袍，為四湖、為地方、也為蘇家團結出戰，期眾鄉親支持團結一致，讓蘇金煌當選鄉長繼續為四湖進步繁榮而努力。

▲雲林縣議會前議長蘇金煌今日宣布參選四湖鄉長，提出8大政見期請四湖鄉民全力支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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