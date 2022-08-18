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社會 社會焦點 保障人權

再抄「販豬」集團！4人已被賣到柬埔寨　檢警拘7人蛇救回2人

記者蔡佩旻／雲林報導

近期國人遭拐騙、利誘前往柬埔寨、緬甸、泰國，卻遭拘禁虐待，逼迫從事國際詐騙工作人口販運案件頻傳。雲林縣警察局隨即全面清查縣內近期前往相關地未返國民眾共受理立案偵查8件，前往台南、高雄帶回嫌犯7人，並在兩名被害人出國前成功在攔截，但仍有長腿妹等4人成功出境，持續追查下落中。

▲雲林縣警察局受理國人疑遭詐騙至國外共偵查8件，前往台南、高雄帶回嫌犯7人，但仍有4人成功出境，持續追查下落中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局受理國人疑遭詐騙至國外共偵查8件，前往台南、高雄帶回嫌犯7人，但仍有4人成功出境，持續追查下落中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局清查縣內2021年7月1日至2022年6月30日前往柬埔寨等地尚未返國民眾，協同刑事警察局偵六大隊、移民署雲林專勤隊等單位，在台灣雲林地方檢察署莊珂惠及程慧晶檢察官指揮下，迅速於15、16日查獲7名犯嫌到案，於預防面及偵查面並行，以防止國人繼續被害。

▲雲林縣警察局受理國人疑遭詐騙至國外共偵查8件，前往台南、高雄帶回嫌犯7人，但仍有4人成功出境，持續追查下落中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局受理國人疑遭詐騙至國外共偵查8件，有長腿妹等4人成功出境，警方持續追查下落中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，到案的嫌犯主要負責招攬及載送，光載送就可得約6000-8000元。雲林縣警察局指出，嫌犯先利用交友軟體，打出高薪工作吸引受害人目光，進而編織輕鬆、如度假的生活環境，誘騙國人出國打工，目前已知有4人已經出境，另2人在出國前成功被勸阻；被害人則向警方表示，主要是想出打工，受宣傳的高薪所誘惑。

▲雲林縣警察局受理國人疑遭詐騙至國外共偵查8件，前往台南、高雄帶回嫌犯7人，但仍有4人成功出境，持續追查下落中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局受理國人疑遭詐騙至國外共偵查8件，前往台南、高雄帶回嫌犯7人，警方持續追查下落中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方說明，類似案件出國之人有三種類型，分別為「被騙去的人口販運被害人」、「知道自己去參與犯罪的」、「正常工作的民眾」，另詐欺、拐騙手法最多為親友間招募，因為遭詐欺集團控制人員，為求脱身，通常會配合以俗稱「抓交替」方式，利用親友間信任關係，誘騙親友至柬埔寨等地，以換取本身自由。

其次詐欺手法為利用「線上博奕公司工作機會」、「高薪、高待遇」為由廣告或經朋友推薦，受高薪誘惑想出國工作，故聽從不明人士透過LINE或微信指示，配合辦理所有出境事宜，且全程不用任何花費。

▲雲林縣警察局受理國人疑遭詐騙至國外共偵查8件，前往台南、高雄帶回嫌犯7人，但仍有4人成功出境，持續追查下落中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國內到案的嫌犯主要負責招攬及載送，據了解，光載送就可得約6000-8000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局表示，涉及詐騙國人出國並妨害自由者，已涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法等重罪。另受高薪誘騙出國民眾，雖全程不用任何花費，但實際上下了飛機與犯罪集團成員碰面，就從此失去自由，日夜被囚禁毆打、傷害逼迫不斷撥打詐騙電話及發送詐騙訊息，身心創傷難以平撫。

▲雲林縣警察局受理國人疑遭詐騙至國外共偵查8件，前往台南、高雄帶回嫌犯7人，但仍有4人成功出境，持續追查下落中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國內到案的嫌犯主要負責招攬及載送，據了解，光載送就可得約6000-8000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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