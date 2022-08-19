怎樣「橋」都美！　虎尾農工學生跨校合作設計建蓋橋樑獲佳績　

▲2022第六屆中華力與美橋梁研習營，國立虎尾農工建築科蔡依珊同學與中國科技大學土木系及國立竹東高中跨校合作進行橋梁設計榮獲第一名及獎金1萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為促進產學工程知識之交流與傳承、鼓勵高中職及大學生探索橋梁之力與美，以培訓未來潛在工程菁英，國內知名大型工程顧問公司「財團法人中華顧問工程司」辦理2022第六屆中華力與美橋梁研習營。國立虎尾農工建築科由學生蔡依珊與吳冠妤同學參與，傲視群雄榮獲第一名與第三名佳績。

國立虎尾農工建築二蔡依珊同學與中國科技大學土木系及國立竹東高中跨校合作進行橋梁設計榮獲第一名及獎金1萬元。另，建築二吳冠妤同學與國立中興大學土木系及高雄市立前鎮高中跨校合作進行橋梁設計榮獲第三名及獎金5仟元。

虎尾農工表示，優秀成績足以證明本校建築科教學團隊積極推動教育部 108 課綱的多元學習，虎尾農工建築科所培訓的學生除用心學習部定核心課程外，亦積極參加各類活動來主動累積學習歷程以強化專業能力才能有如此亮眼成績！選虎農好好讀有前途!技職啟動年輕學子夢想，專業成就未來。

▲2022第六屆中華力與美橋梁研習營，國立虎尾農工建築科吳冠妤同學與國立中興大學土木系及高雄市立前鎮高中跨校合作進行橋梁設計榮獲第三名及獎金5仟元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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