赴柬就知做詐騙…21歲長腿妹淪豬仔！求救喊「想回台灣」要1萬美金

▲21歲長腿妹出境前就知道要赴柬從事詐騙，出國後「工作不順」向母親求救，雇主開出1萬美金贖金才肯放人。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

日前爆出國人赴柬埔寨打工淘金，卻慘淪「豬仔」遭凌虐、販賣案！雲林縣警局清查縣內近期前往相關地未返國民眾，受理立案8件，同時逮捕7名嫌犯，並緊急攔截2名被害人，但仍有4人已成功出境，其中一名長腿妹年僅21歲，出國前就知道要從事詐騙，到了當地才察覺情況與想像中不同，隨即向母親求助，但雇主要求要支付1萬美金才肯放人。

雲林縣警察局清查縣內2021年7月1日至2022年6月30日前往柬埔寨等地尚未返國民眾，協同刑事警察局偵六大隊、移民署雲林專勤隊等單位，在雲林地檢署檢察官指揮下，15、16日於台南、高雄查獲7名人蛇集團成員到案，防止國人繼續被害。

警方說明，類似案件出國的人有3種類型，分別為「被騙去的人口販運被害人」、「知道自己去參與犯罪的」、「正常工作的民眾」，另詐欺、拐騙手法最多為親友間招募，因為遭詐欺集團控制人員，為求脱身通常會配合以俗稱「抓交替」方式，利用親友間信任關係，誘騙親友至柬埔寨等地，以換取本身自由。

據了解，到案的嫌犯主要負責招攬及載送，光載送就可得約6千至8千元。雲林縣警察局指出，目前已知有4人已經出境，另2人在出國前成功被勸阻。

其中一名年僅21歲的彭姓「長腿妹」於7月26日出境，接受犯罪集團招募時，就知道是要到柬埔寨從事詐騙工作，但抵達當地才發現跟想像中的不同，一開始她向母親表示，是要去工作，每天都與家人保持聯繫，後來才向家人透露「工作不順」。

彭母4日趕緊向斗南警分局報案，表示女兒在柬埔寨工作，透過通訊軟體微信說工作不順、想回台灣，但雇主不放人，需要1萬美金的贖金。目前警方正透過相關外交單位進一步協助家屬。

資深警員私下透露，該類案件大部分遭騙的都是知道要去做什麼類型工作，只是雇主在招募詐騙員工時會編織成「吃好喝好，打幾通電話、發幾通簡訊，當作來度假」之類的話術，引誘社會經驗不足的年輕人，以為真的可以到國外見世面還能有高收入，但一到當地發現除了「打電話、發簡訊」之外其他都是泡影，才發現受騙。