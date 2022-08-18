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社會 社會焦點 保障人權

選前肅毒掃黑！雲警逮115人移送　毒咖啡包「STARFUCK」搶眼

▲雲林縣警方為確保防止暴力、槍械、賭盤等衝擊社會治安及影響選情，預先淨化選前治安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警方為確保防止暴力、槍械、賭盤等衝擊社會治安及影響選情，預先淨化選前治安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局配合警政署於7月-8月間辦理肅毒、肅槍、掃黑及查緝地下錢莊高利貸及暴力討債專案勤務，專案期間查獲販毒案共34件移送36人、持有及施用毒品案共35件移送35人，非制式槍枝4枝、子彈33顆，重利案共9件移送22人，治平對象則是3件有22人等，成果豐碩。

雲林縣警局為確保地方公職人員選舉順利進行，並防止暴力、槍械、賭盤等衝擊社會治安及影響選情，預先淨化選前治安，俾利日後各候選人登記參選後，專心衝刺查賄制暴工作，以淨化選風。

▲雲林縣警方為確保防止暴力、槍械、賭盤等衝擊社會治安及影響選情，預先淨化選前治安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警方淨化選前治安，偵三隊及臺西警分局臺西派出所分別查獲非法槍枝2枝及1枝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案期間刑警大隊偵二隊查獲毒品咖啡包557包(2001公克)、偵三隊及臺西所分別查獲非法槍枝2枝及1枝，公正所、西螺所員警落實巡邏勤務，查獲安非他命206.7公克、海落因11.2公克、大麻2公克。

▲雲林縣警方為確保防止暴力、槍械、賭盤等衝擊社會治安及影響選情，預先淨化選前治安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警方淨化選前治安，斗六警分局公正派出所、西螺警分局西螺派出所員警落實巡邏勤務，查獲安非他命206.7公克、海落因11.2公克、大麻2公克。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其中，在斗六市所查獲的毒品咖啡包數量龐大，全摻有安非它命或K他命每包市價約200元，嫌犯屬於自營商、下游的毒蟲有6人，特別的是咖啡包外包裝仿星巴克商標，但寫的是「STARFUCK」來吸引年輕人。

雲林縣警察局表示，2022年地方公職人員選舉為今年國家最重要活動，為讓選舉在單純的環境下順利舉行，呼籲民眾共同為乾淨選努力，檢舉賄選及選舉賭盤人人有責。

▲雲林縣警方為確保防止暴力、槍械、賭盤等衝擊社會治安及影響選情，預先淨化選前治安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六派出所查獲的毒品咖啡包數量龐大，全摻有安非它命或K他命，咖啡包外包裝仿星巴克商標，但寫的是「STARFUCK」來吸引年輕人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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