　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

開車輾壓草場還羞辱牧民　女遊客成「內蒙公敵」最終低頭道歉

記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古呼倫貝爾日前傳出有外地遊客開車駛入牧民的草場輾壓，被勸阻後不離開，還辱罵牧民，甚至動手搶奪手機。事件引起當地居民很大不滿，連警方也介入調查，最終，闖禍遊客拍攝影片公開道歉，並遭罰款及批評教育。

根據呼倫貝爾市陳巴爾虎旗公安局通報，8月13日上午10時許，兩輛白色越野車行駛至陳巴爾虎旗鄂溫克民族蘇木阿爾山嘎查夏營地旅遊，之後將車輛停放在路邊牧民們的草場上。

通報提到，牧民發現之後，非常有禮貌的上前勸離，結果卻遭車上的3名女遊客公然辱罵，1名男遊客更出手搶奪牧民的手機。

▼女遊客羞辱牧民，最後低頭道歉。（圖／翻攝微博）

▲▼開車輾壓草場還羞辱牧民　女遊客成「內蒙公敵」最終低頭道歉。（圖／翻攝微博）

從影片中更可以看到，3名女遊客的態度非常囂張，不斷辱罵牧民，甚至還涉及了種族歧視，「沒人味，你家的草啊？你家的地啊？」「敢拿手機錄發出去，我叫告你！」「誰沒手機啊？老蒙啊你！嚇唬誰啊！」「畜生，沒有人性！」

事後，牧民將拍攝下來的過程上傳到了抖音，很快受到大量關注，網友一面倒大罵這群遊客。同時，當地警方也快速介入調查，對闖禍的遊客處以行政罰款處罰，以及批評教育。

由於事情實在鬧得太大，3名女遊客最後只好拍影片公開道歉，「我們公然辱罵了牧民，我和親屬也對其辱罵，事發後我們深感自責，我對我的不當言行深感自責，十分抱歉。我的家人十分內疚，在此我們在此向被我們辱罵的群眾公開道歉，請網友原諒。」

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

每天1杯奶茶！37歲孕婦抽出「牛奶血」出現早產症狀　驚人畫面曝

路透社：騰訊計劃出售「7100億」美團股份　以安撫國內監管機構

手掐脖子沉池底！8歲男童泳池狂拍水求救　掙扎1分鐘無人理溺斃

陸學者：台灣問題必須由14億中國人民說了算　3手段傳遞政策

夏立言訪陸行程添變數！　廈門疫情升溫17日起連三日全員核檢

水源僅能撐10天！重慶城口縣遇64年最慘旱災　4萬人飲水困難

爺嫌小龍蝦太貴！偷「50公斤」給孫吃　深夜連闖養殖場5次

他發「高溫財」賣冰塊日賺4萬元　「靈光一閃」改自家廠房成製冰廠

8歲童進泳池2分鐘溺斃！「手掐脖」求救被當玩水　無人理絕望斷氣

奶奶帶孫女「躺停車場乘涼」　轎車沒看到「直接輾過去」

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

每天1杯奶茶！37歲孕婦抽出「牛奶血」出現早產症狀　驚人畫面曝

路透社：騰訊計劃出售「7100億」美團股份　以安撫國內監管機構

手掐脖子沉池底！8歲男童泳池狂拍水求救　掙扎1分鐘無人理溺斃

陸學者：台灣問題必須由14億中國人民說了算　3手段傳遞政策

夏立言訪陸行程添變數！　廈門疫情升溫17日起連三日全員核檢

水源僅能撐10天！重慶城口縣遇64年最慘旱災　4萬人飲水困難

爺嫌小龍蝦太貴！偷「50公斤」給孫吃　深夜連闖養殖場5次

他發「高溫財」賣冰塊日賺4萬元　「靈光一閃」改自家廠房成製冰廠

8歲童進泳池2分鐘溺斃！「手掐脖」求救被當玩水　無人理絕望斷氣

奶奶帶孫女「躺停車場乘涼」　轎車沒看到「直接輾過去」

紅牌罰出！利物浦30億新援怒了頭槌　對手直接倒地

開車遇危險事件「女性反應比男更快」！英研究：還較不信任自駕

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

女客買花生沒付錢落跑！擺攤嬤當場去世

陸宣布制裁蕭美琴、林飛帆等7人

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

穿和服被炎上　女Coser連2天道歉

四川山洪7死　男童遺體「眼睛沒有了」

疑在頂樓玩跑酷　香港17歲少年墜樓亡

男童跳泳池溺亡！掙扎1分鐘驚悚影曝光

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭起底

GAP自陸大規模閉店！多門店全場大出清

應徵26K打字員！18歲妹遭綁到柬埔寨陷煉獄

大街上演「女子棒球隊」　她瘋狂追打連揮26下

緬北詐騙犯改造　齊喊：中國人不騙中國人

更多熱門

相關新聞

世上最孤獨郵局！整座格里沙漠只有它

世上最孤獨郵局！整座格里沙漠只有它

郵局通常設在市區內，以方便民眾寄信或處理郵政事務，不過大陸卻有一間郵局竟坐落在內蒙古「騰格里沙漠」，因其地理位置特殊，且離最近的公路有10公里之遠，整座沙漠中只有這一棟建築物，因此被稱為「世界上最孤獨的郵局」，它在荒廢35年後，近日以重新整修的新樣貌再度歸來。

大陸本土+124疫情反覆再起！ 上海多處街道社區重新封控

大陸本土+124疫情反覆再起！ 上海多處街道社區重新封控

內蒙古日增本土69例超上海北京排首位　展開敲門行動

內蒙古日增本土69例超上海北京排首位　展開敲門行動

疫情重創內蒙　呼和浩特44.5%旅遊業快倒閉

疫情重創內蒙　呼和浩特44.5%旅遊業快倒閉

內蒙包頭發現2例確診　全市進入靜止狀態

內蒙包頭發現2例確診　全市進入靜止狀態

關鍵字：

內蒙古牧民草場

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面