開車輾壓草場還羞辱牧民　女遊客成「內蒙公敵」最終低頭道歉

記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古呼倫貝爾日前傳出有外地遊客開車駛入牧民的草場輾壓，被勸阻後不離開，還辱罵牧民，甚至動手搶奪手機。事件引起當地居民很大不滿，連警方也介入調查，最終，闖禍遊客拍攝影片公開道歉，並遭罰款及批評教育。

根據呼倫貝爾市陳巴爾虎旗公安局通報，8月13日上午10時許，兩輛白色越野車行駛至陳巴爾虎旗鄂溫克民族蘇木阿爾山嘎查夏營地旅遊，之後將車輛停放在路邊牧民們的草場上。

通報提到，牧民發現之後，非常有禮貌的上前勸離，結果卻遭車上的3名女遊客公然辱罵，1名男遊客更出手搶奪牧民的手機。

▼女遊客羞辱牧民，最後低頭道歉。（圖／翻攝微博）

從影片中更可以看到，3名女遊客的態度非常囂張，不斷辱罵牧民，甚至還涉及了種族歧視，「沒人味，你家的草啊？你家的地啊？」「敢拿手機錄發出去，我叫告你！」「誰沒手機啊？老蒙啊你！嚇唬誰啊！」「畜生，沒有人性！」

事後，牧民將拍攝下來的過程上傳到了抖音，很快受到大量關注，網友一面倒大罵這群遊客。同時，當地警方也快速介入調查，對闖禍的遊客處以行政罰款處罰，以及批評教育。

由於事情實在鬧得太大，3名女遊客最後只好拍影片公開道歉，「我們公然辱罵了牧民，我和親屬也對其辱罵，事發後我們深感自責，我對我的不當言行深感自責，十分抱歉。我的家人十分內疚，在此我們在此向被我們辱罵的群眾公開道歉，請網友原諒。」