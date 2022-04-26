2例確診就封城　內蒙古包頭「全市靜止狀態」企業暫停生產經營

▲內蒙古包頭市展開大範圍核酸檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古包頭市24日發現2例新冠確診病例，官方25日宣布，全市進入靜止狀態，街道小區實行封閉管理，非必要不出行，減少外出及人員聚集，嚴禁小區內人員聚集，原則上必須居家。同時，除保障市民生活和城市基本運行的企業外，其他企業原則上暫停生產經營活動。

根據包頭市官方發出的通告，全市進入靜止狀態，街道小區實行封閉管理，非必要不出行，減少外出及人員聚集，嚴禁小區內人員聚集，原則上必須居家。市民居家生活期間，每戶每天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作外，一般不外出。

通告提到，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業外，其他企業原則上暫停生產經營活動，如繼續進行生產經營活動，需向屬地疫情防控指揮部報備，並須嚴格落實好防控措施。

通告還說，除保障城市運行及物資貨運的車輛外，公交車、計程車駕駛員須持有24小時核酸證明，車輛須進行預防性消殺，一趟一通風，一趟一消毒，公交車隨車配備安全員，嚴控載客量，網約車停運。

通告並強調，請全體市民非必要不離包，確因特殊情況需離開的，全市各公路卡口、火車站、汽車站和民航機場對離包人員需查驗48小時核酸檢測陰性證明，無核酸檢測陰性證明的一律不得離包。」