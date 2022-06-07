內蒙古日增本土69例「超上海北京排首位」　二連浩特展開敲門行動

▲內蒙古自治區疫情突然升溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古疫情突然升溫，內蒙古自治區衛健委7日通報，新增本土確診病例20例，其中通遼市1例、錫林郭勒盟19例。本土無症狀感染者49例，其中呼和浩特市1例、錫林郭勒盟48例。合計共69例，本波疫情目前源頭不明。

截至6月6日24時，內蒙古自治區現有本土確診病例61例，其中通遼市2例、錫林郭勒盟59例。本土無症狀感染者98例，其中呼和浩特市4例、通遼市2例、錫林郭勒盟90例、烏蘭察布市2例。均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。

內蒙古此波疫情從6月2日開始，疫情集中在錫林郭勒盟轄下二連浩特市，目前源頭尚不清楚。

為阻斷疫情，二連浩特市從5日下午3時起展開地毯式「敲門行動」，對疫情防控的相關訊息進行詳細摸排（摸底調查）、登記。由於正值大陸全國高考，二連浩特市教育科技局局長王美琳日前稱，已對當地考生實施靜態管理。

大陸衛健委7日通報，新增本土病例39例（內蒙古20例，遼寧13例，上海3例，四川3例）。新增本土無症狀感染者85例（內蒙古49例，遼寧19例，上海7例，吉林4例，北京2例，四川2例，浙江1例，福建1例）。