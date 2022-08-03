世上最孤獨郵局！整座「騰格里沙漠」只有它　寄信要騎越野車

▲在一片無垠的沙漠裡，竟然矗立一間郵局。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

郵局通常設在市區內，以方便民眾寄信或處理郵政事務，不過大陸卻有一間郵局竟坐落在內蒙古「騰格里沙漠」，因其地理位置特殊，且離最近的公路有10公里之遠，整座沙漠中只有這一棟建築物，因此被稱為「世界上最孤獨的郵局」，它在荒廢35年後，近日以重新整修的新樣貌再度歸來。

綜合陸媒報導，由於郵局遠離市區，耗費了近3個月的時間才將郵局重新裝修完成，這裡除了有郵筒、書桌，還有收寄信件的功能，且每天都會有人員值班。負責經營沙漠郵局的張姓女子表示，沙漠郵局的外觀是用木頭建造，正面有3扇小窗，工作人員平時就坐在窗戶內，和來往的客人對話。

張姓女子提到，他們是想打造「解憂雜貨舖」，用以承載遊客的願望和心情，不過在郵局重啟初期鮮為人知，直到他們開啟線上代寫代寄業務，才引來客戶的注意。因郵局身處於孤獨的沙漠中，也讓該處寄出的信顯得更為浪漫，在去年12月已寄出逾兩萬封明信片。

民眾從網路下單後的1、2天，這些信件就會交給專門人員，騎乘沙漠越野車送到10公里外的公路上，再由郵政單位送往各地。不過張女也提到，雖然已寄出了幾萬封信，但在這裡工作確實很孤獨。由於當地綠洲面寄持續縮小，郵局也發起種樹運動，只要有付費，就能擁有一棵以自己名字命名的樹，此舉吸引不少人響應，將完成種植逾萬棵樹。志願者表示會一直種下去，直到綠洲上種滿四萬棵沙棗樹為止。