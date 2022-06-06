疫情重創內蒙古　呼和浩特44.5%旅遊企業面臨倒閉！

▲內蒙古旅遊業遭受疫情重創。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

疫情嚴重衝擊內蒙古旅遊業，根據呼和浩特市統計局近日刊發的《呼和浩特市旅遊企業發展情況調研報告》，當地有44.5%的旅遊企業面臨嚴重困難，可能倒閉；24.7%的企業已經停業超過90天。

報告指出，呼和浩特作為內蒙古自治區首府，正在全力努力打造「美麗青城、草原都市」，然而近兩年受疫情的不斷衝擊，該市旅遊企業發展面臨新的風險挑戰，為深入了解呼和浩特市旅遊企業的發展狀況，進一步探究旅遊企業的發展需求，市統計局與市文旅局對接，於5月下旬對157戶旅遊企業進行了調研。

調研結果顯示，呼和浩特市旅遊企業面對市場困境和嚴峻形勢，正在積極探索發展路徑，但業務量急劇下降、從業者自主離職較多、資金短缺等問題依然突出。

參與此次調研的呼和浩特市旅遊企業呈現以下幾個基本情況，企業經營狀況不佳、降低成本是應對當前旅遊市場嚴峻形勢的主要舉措、導遊和市場銷售是最易流失員工的崗位、企業積極拓展新業務應對疫情衝擊、減稅降費是企業享受的主要扶持政策。

具體來看，調查結果顯示，目前呼和浩特市旅遊企業經營狀況不佳。2022年5月與去年相比，訂單量減少50%以上的旅遊企業佔92.5%，營業收入減少50%以上的佔91.8%。

為了應對當前旅遊業的嚴峻形勢，79.7%的呼和浩特市旅遊企業通過盡可能降低成本來緩解疫情影響；51.1%的企業通過調整公司內部結構來應對風險；44.1%的企業通過調整業務結構來緩解危機；33.6%的企業通過員工降薪的方法應對風險，還有14.7%的企業通過裁員、開展副業、停業等其他方式應對當前的不利局面。

62.2%的呼和浩特市旅遊企業人員有自主離職現象，其中有38.5%的企業自主離職的人員數量較多。離職人員中，年齡在26至40歲的佔87.4%，學歷在大專及以上的佔96.5%。98.6%的企業認為員工離職的原因是疫情造成員工對企業發展缺乏信心。

最慘的是，統計也發現，有44.5%的旅遊企業面臨嚴重困難，可能倒閉；24.7%的企業停業，且停業時間在90天至一年不等；25.3%的企業經營面臨部分困難，經營勉強維持；3.4%的企業經營出現一些困難，但經營總體保持穩定；僅有2.1%的企業經營情況正常。

對於目前困境，報告提出了3項對策及建議，包含助推企業轉型自救，創新調整業務範圍；提升員工發展預期，有效穩定人員隊伍；加大資金支持力度，解決企業實際困難。

參與本次調研的呼和浩特市旅遊企業包含旅行社、旅遊景點、度假村等，98.6%的企業在市四區，開業10年以上的佔52.1%，5至10年的佔17.1%，3至5年的佔30.6%，2年及以下的佔10.3%。