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大陸本土+124例疫情反覆再起！ 上海多處街道社區「重新封控」

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情反覆再起，國家衛健委今早（8日）通報，新增本土確診和無症狀感染者增至三位數，內蒙古疫情正在持續發展階段。上海多個街道與社區又緊急封控，實施14天的臨時管控措施，人員足不出戶，每天進行一次核酸檢測。

通報顯示，7日0時至24時新增本土確診病例44例，新增本土無症狀感染者80例，合計124例。本土確診病例44例中，內蒙古35例，北京4例，上海4例，四川1例。本土無症狀感染者80例中，內蒙古46例，上海11例，遼寧5例，北京4例等。

上海昨天新增病例共15例，有4例為社會面發現。近期上海接連出現社會面疫情，上海市衛生健康委副主任趙丹丹日前指出，隨著復工復產的加快推進，人員流動逐步加大，疫情形勢仍然嚴峻複雜，疫情反彈風險依然存在。現階段還是要提高警惕。

目前，上海包括徐匯區、靜安區、黃浦區等市中心多處街道都宣布實施臨時管控，有的是14天封閉管理，有的是7天封閉管理加7天居家健康檢測。封閉管理期間與居家健康檢測期間，所有人員足不出戶，每天進行一次核酸檢測。

北京新增8例病例，涉及豐台區、海淀區與昌平區，這波疫情以來累計1831例感染者。北京疫情逐步轉好，在邁向疫情掃尾階段之際，當地政府發布「北京市統籌疫情防控和穩定經濟增長的實施方案」，共有45條舉措，顯示北京要全力拚經濟。

現今疫情最嚴重處在內蒙古，昨天新增病例達81例，當中內蒙古赤峰市發現6例確診。赤峰市是內蒙人口最多的地級市，為防止疫情蔓延，赤峰市發布通告，要求中心城區所有機關、企事業單位人員居家辦公，展開為期3日的核酸檢測。

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