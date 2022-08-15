財產來源不明檢提上訴　趙正宇怒嗆：大言不慚「邏輯出現問題」

▲無黨籍立委趙正宇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

立委集體收賄案引發社會譁然，針對無黨籍立委趙正宇被控財產來源不明罪的部分，一審台北地院判決無罪，趙被控逃漏稅則判刑6月，可易科罰金，但台北地檢署今（15日）提上訴。對此，趙正宇痛批，檢察機關大言不慚指責法官認事用法有問題，這是邏輯出現問題，並指面對桃園市長選舉不會缺席，「我會支持能給桃園民眾帶來福祉的人」。

趙正宇表示，在1個月前，一場經歷兩年調查，反覆開庭和訊問，在法官詳細審視證據和證詞後，終於結束了這場本來不應該存在的官司，北檢先是濫用羈押權將自己羈押45天後，最終自己承認錯誤，針對誣控他收受賄賂部分作成不起訴處分並向他致歉，而強行起訴財產來源不明罪部分更是被法院直接打臉，提醒北檢要回去熟讀法條，連法律條文的要件都沒搞清楚。

趙正宇直指，「沒想到今天北檢居然繼續對我的案子提起上訴，上訴的理由真的讓人啼笑皆非」，北檢在一審偵查期間就認定他沒有涉入索賄，所以不起訴了，一審法官也強調這些錢跟他的收入沒有不相當，所以不是不明財產，檢察官卻惱羞成怒，上訴時又說他「可能」索賄，這已經不是法律，是邏輯上出現問題了。

趙正宇痛批，堂堂國家檢察機關對於自己論理與經驗法則不詳細推敲，竟然還大言不慚指責依法判決的法官認事用法有問題，台灣已經不是法治國家，而是檢治國家了，「反正就算你沒犯法，我也可以透過起訴判你社會死刑，以前課文有一課叫『哲學家皇帝』，我提議現在我們應該要新增一課叫『檢察官皇帝』。」

趙正宇表示，這起案件開始調查時，有在地風聲認為他可能是下屆桃園市長的候選人，現在檢察官上訴的時間又正逢桃園市長選舉之時，不免令人懷疑有政治力的介入，所幸一審法官已還我清白，地方鄉親透過判決知道他們的委員哪怕歷經兩年調查也廉潔如斯，「這場選舉我不會缺席，我會支持能給桃園民眾帶來福祉的人，而不是能給黨派帶來利益的人」。