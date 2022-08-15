才被爆料「幫林智堅寫論文」　助理宣布確診：一度被鎖喉！

記者邱晟軒／綜合報導

林智堅論文風暴持續延燒，媒體人錢怡君昨（14日）晚間爆料，林智堅真的沒抄襲，因為論文是他助理楊玲宜寫的；媒體人黃揚明今一大早更直言，綠營幕僚7月下旬就知情論文由楊玲宜代寫。不料，被指控代寫論文的楊玲宜今（15日）在臉書上宣布確診，「頭痛欲裂，一度被鎖喉」。

▲遭媒體人指控幫林智堅代寫論文，助理楊玲宜今宣布確診 。（圖／楊玲宜 YANG, Ling-Yi）

楊玲宜稍早前在臉書發文表示，今早站完路口，我實在是無法放心立馬趕回家進行第四次快篩，結果還是免不了要面對殘酷的事實，「是的，我今早確診了！雖然頭痛欲裂，一度被鎖喉，但我神智還算清醒」。

針對被媒體人指控替林智堅代筆論文，楊玲宜強調，關於論文事件，過去我已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告！若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕我無法奉陪！再次謝謝大家的關心，我很好！大家也保重身體！願健康平安！

錢怡君昨晚在《美麗島電子報》董事長吳子嘉的網路節目上爆料，「林智堅真的沒有抄襲，他沒有說謊，因為那個論文根本就不是他自己寫的！其實寫論文的就是楊玲宜。」

黃揚明今一早也在臉書發文指出，除了助理楊玲宜外，後來還由另一位陳姓助理出來幫忙寫論文，而且有綠營幕僚早在7月下旬，就透過權威管道查出林智堅論文為代筆的資訊，才知林智堅從頭到尾都沒說實話，但整個民進黨卻還是在之後不斷地舖排「明通宇宙」，企圖讓余正煌背黑鍋，簡直惡劣。

黃揚明認為，離譜的是，林智堅論文都已被台大認定抄襲、撤銷學位處分，蔡英文竟仍以國家元首身兼執政黨主席之姿，公然瞎挺，企圖顛倒是非，在林智堅無法戰勝清白之際，蔡英文該為自己的昏庸向全國人民道歉。

▼前新竹市長林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）



