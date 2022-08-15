15歲少年送水燈慘溺死！他是風紀股長+開心果　舅幸運逃劫清醒了

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

桃園紅毛港聖母宮13日晚間舉辦中元慶典時，共有19人前往永安漁港舉行放水燈等儀式，未料卻傳出4人溺水3死1命危慘劇，其中死者紀姓少年更只有15歲，而同樣參與儀式的舅舅，雖仍在加護病房但已清醒，目前肺部有積水，還需要依靠呼吸器。紀姓少年所就讀的校方也低調表示，他在學校人緣很好，不僅是足壘隊隊長還是班上的風紀股長。

▲桃園宮廟中元水燈送煞，永安漁港落水釀3死1命危。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧整起事故，13日前往放水燈的19人（7女12男）都是宮廟信徒，平常都有自己的工作，他們擲筊確定儀式時間後，在13日晚間11點前往海邊準備進行放水燈儀式，一行人一開始先將神轎放到海邊進行儀式，由於祭祀中有一流程是要把神轎接觸到水，參與的民眾先行將神轎放在水邊，人也站在水邊看著，當時水深高度僅至腳踝左右，未料一個大浪打上來，將神轎和站在岸邊的人全數捲進海裡。

大浪過後，幾人緊急上岸後清點人數，卻赫然發現少了4人，除緊急報案外，其他人也趕緊下去找人，所幸最後拉到27歲的陳姓男子和46歲的詹姓男子，並有30歲的呂姓男子與15歲的紀姓少年下落不明。

▲紀姓少年14日凌晨4時許才被海巡人員尋獲，惟尋獲時已無生命跡象。（圖／記者楊熾興翻攝）



警消表示，13日晚間接獲民眾通報永安漁港有4人落水，其中2位溺者雖然第一時間就被友人拉上岸，但落水的27歲陳姓男子被拉起時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸死亡；而落水的46歲詹姓男子，儘管被救上岸時生命徵象穩定，送醫途中卻突然呈現昏迷狀態，緊急送進加護病房治療後恢復生命跡象；另30歲的呂姓男子與15歲的紀姓少年，則分別在14日1時許和4時許尋獲，2人被尋獲時均無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。

不幸的消息傳回來後，紀姓少年的家屬悲痛萬分，15日檢察官對幾名死者進行相驗時，紀姓少年的妹妹在外面的等候室崩潰，哭喊，「我只有一個哥哥，他從小都陪在我旁邊，以後不能接我下課了。」，場面令人鼻酸。這起不幸的意外中仍有好消息傳出，同時和紀姓少年落水的46歲詹姓舅舅，也是整起意外事故中的唯一倖存者，目前雖在加護病房，但人已經清醒，由於肺部仍有積水，還是需要依靠呼吸器。

▲紀姓少年的妹妹得知哥哥噩耗崩潰痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）



而紀姓少年所就讀的校方也表示，紀姓少年不僅是學校足壘隊的隊長，更是班上的風紀股長，在班上人緣相當不錯，是班上的開心果，深受同學喜愛，不過紀姓少年因父母關係，長年參與宮廟活動，自己也熱衷於參加相關活動，臉書上也有不少其參加遶境活動的相關照片，消息傳回學校後也讓師生相當震驚。

校方指出，後續校方也會在第一時間對紀生所就讀的班級啟動安心輔導計畫，同時也會協助紀生家屬進行保險理賠等相關事項，校方會在紀生的靈堂設置完畢後，前往探視家屬並致上慰問金，全力提供家屬必要協助，盼能讓影響降至最低。