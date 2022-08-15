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王浩宇「追殺高嘉瑜」大挫敗！　哭臉：有很大很大的人挺

▲▼ 。（圖／高嘉瑜、王浩宇臉書）

▲王浩宇日前向中評會檢舉高嘉瑜違反黨紀 。（圖／高嘉瑜、王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

曾示警民進黨北北基桃竹選情，會因為林智堅論文抄襲案而「一屍五命」的立委高嘉瑜，日前除了遭到綠營支持者圍剿以外，更被前議員王浩宇檢舉違反黨紀。對此，王浩宇今（15日）透露向中評會檢舉後的最新進度，直言處理高嘉瑜有難度，因為背後「有很大很大的人挺」。

王浩宇7月30日曾在臉書表示，高嘉瑜已違反「紀律評議裁決條例15條2、4項」，最重可處除名處分。王浩宇登高一呼強調「如果沒有人要當壞人，那壞人就讓我來做」。

有不少網友關心檢舉進度。王浩宇今天在臉書發文指出，「要跟大家抱歉，違反黨紀明顯，但現階段要處理+<><（高嘉瑜）有難度，因為她背後有大人挺，很大很大的人。」

▲▼ 。（圖／高嘉瑜、王浩宇臉書）

對於被綠營支持者當箭靶。高嘉瑜日前在政論節目上回應，自從「一屍五命」之後，臉書就被灌爆，很多人叫她、王世堅滾出民進黨，要開除我們的黨籍。她感嘆，到底誰能夠代表民進黨？我們為民進黨在一個藍大於綠的內湖、南港區，好不容易選上立委，除了爭取綠營同溫層的選票，我們也要去說服年輕、中間選民，說服他們支持我們，才有機會當選，其實非常不容易。

高嘉瑜表示，難道因為少數人聲音比較大聲，或者是這些人能夠利用網軍的攻擊，就可以代表一定的輿論嗎？這樣是代表民進黨嗎？所以我覺得民進黨應該要容納不同、多元的聲音，然後最後大家有個共識。

高嘉瑜痛斥，那些躲在同溫層裡面，靠著民進黨吃香喝辣就可以當選的人，總是可以輕輕鬆鬆地指著別人罵說，「妳都不聽我們民進黨的」，這些人真的就能夠代表民進黨嗎？

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