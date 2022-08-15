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林智堅「論文代寫」比抄襲嚴重？　律師給答案：惡性更重大

記者邱晟軒／綜合報導

林智堅論文風暴出現驚人逆轉！媒體人錢怡君昨（14日）晚爆料，林智堅論文真的沒抄襲，因為論文是他助理楊玲宜寫的；媒體人黃揚明也表示，綠營早在7月下旬就知情論文由楊玲宜代寫。不少網友疑惑「論文由別人代抄」或「自己抄襲別人的」何者比較嚴重？律師吳俊達釋疑，論文交由別人代筆，而且又抄襲，更是嚴重的法律問題。

錢怡君昨晚在《美麗島電子報》董事長吳子嘉的網路節目上爆料，「林智堅真的沒有抄襲，他沒有說謊，因為那個論文根本就不是他自己寫的！其實寫論文的就是楊玲宜。」

黃揚明今一早也在臉書發文指出，除了助理楊玲宜外，後來還由另一位陳姓助理出來幫忙寫論文，而且有綠營幕僚早在7月下旬，就透過權威管道查出林智堅論文為代筆的資訊，才知林智堅從頭到尾都沒說實話，但整個民進黨卻還是在之後不斷地舖排「明通宇宙」，企圖讓余正煌背黑鍋，簡直惡劣。

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黃揚明認為，離譜的是，林智堅論文都已被台大認定抄襲、撤銷學位處分，蔡英文竟仍以國家元首身兼執政黨主席之姿，公然瞎挺，企圖顛倒是非，在林智堅無法戰勝清白之際，蔡英文該為自己的昏庸向全國人民道歉。

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

針對外界疑惑「論文由別人代抄」或「自己抄襲別人的」何者較嚴重？律師吳俊達15日在臉書發文強調「論文請助理抄襲更是嚴重的法律問題」

吳俊達舉出三個例子，（1）論文是自己抄襲別人的、（2）論文無抄襲但非自己寫、（3）論文是別人代為抄襲的，以上三者，學位都應該撤銷，論文都應該註銷，「但是，惡性的程度其實不一樣。」

吳俊達指出，尤其，論文無抄襲但非自己寫和論文是別人代為抄襲的，考慮到論文提交及口試申請的各校內部作業程序，及「學位證書」作為公文書內容必須要求正確性，「學生」是否涉及刑事偽造文書罪（使公務員登載不實等），法律上更應該要好好釐清了。

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