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高雄建案5個月2出包透天變歪樓　柯志恩全力支持「他」下台

▲▼高雄市前金區自強一路83號巷口建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市前金區自強一路83號巷口建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區自強一路83號巷口建案出包，相隔不到5個月，再出現天坑，這次更危及旁邊的民宅，導致7棟透天厝變歪樓。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（15日）受訪表示，3月出包才罰9萬，那時候藍營議員已經強烈要求市府要做好處置，沒想到同地點還是發生一樣的事情，工務局長責無旁貸，對於有議員要求局長下台，她也全力支持。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於建案施工造成「透天變斜塔」一事，柯志恩批評，今年3月建商出包才罰9萬，那時候藍營已經嚴格要求市府要做好處置，但沒想到同樣地點還是發生一樣的事情，工務局長責無旁貸，至於有藍營議員要求局長下台，她則認為，如果覺得是局長的責任應該下台的話，她也會全力支持。

柯志恩也進一步指出，除了要負起責任，也要好好交代未來還有哪些危樓、工安問題，以及市府的SOP是不是應該檢討，她強調，工安問題不能打折扣，因為人民安全絕對是至高無上的原則。

▲▼高雄市議員陳若翠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲同一工地2度出事，陳若翠要求工務局長楊欽富立刻下台負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員陳若翠今（15）日痛批市政府麻木不仁，3月份發生這麼大的工安事故，竟然只罰了9萬，難怪施工單位沒有得到教訓，市長陳其邁必須負起政治責任，並要求工務局長楊欽富立刻下台負責。

陳若翠表示，今年3月22日清晨五時許，前金區自強一路83號巷口突然傳出陣陣轟響，路面逐漸變形下陷坍塌，不到片刻路面大面積龜裂、沉降、坍塌，路面出現一個大坑洞，經查是巷口旁的建築工地惹禍。不料昨天（14日）下午1點多，同一地點又發生路面塌陷，此次範圍比上次還大。

依照目視周邊就有3棟建築明顯傾斜，顯然已造成無法回復地災情，受影響的住戶也只能簡單收拾衣物，宛如逃難一般先行撤離危樓，不知何時能重拾平安的日子。

▲▼高雄市前金區自強一路83號巷口建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼7棟透天厝傾斜成危樓，現場用一台怪手暫時支撐，後續運來鋼柱補強。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市前金區自強一路83號巷口建商出包，鄰近7棟透天厝傾斜成危樓。（圖／記者賴文萱攝）

她指出，上次出事後，就爆出該建築工地的原始建築設計人，就是現任高雄市工務局長楊欽富，工務局回應楊於2020年9月9日註銷開業登記，該建案設計人及監造人均已變更為建築師趙建銘，最後市府也只處罰起造人、承造人及監造人9萬元罰鍰了事，沒多久又准予復工。可是工務局建管單位到底有沒有負起責任，嚴格監督施工安全？

▲▼高雄市議員陳若翠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳若翠不滿表示，3月份發生這麼大的工安事故，竟然只罰了9萬，難怪施工單位沒有得到教訓。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳若翠生氣不滿地說，3月份發生這麼大的工安事故，竟然只罰了9萬，難怪施工單位沒有得到教訓，市府工務建管也繼續官僚作風掉以輕心，以致又發生第二次更嚴重的災情，波及一旁的民宅。

她說，無辜受害的民眾後續如何獲得合理的賠償，建商會不會擺爛逃避責任，這都是市政府不能推拖的責任！陳其邁一再以高雄是宜居城市大內宣，如此的「會做事」品質實在讓人不敢恭維，工務局要負起直接責任，楊欽富必須立刻下台。

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