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林佳龍邀侯友宜辯論屢碰壁　藍議員嗆「示威小三」：汙染民眾耳目

▲▼台灣客社聯合海內外客家人成立「林佳龍後援會」記者會，新北市長參選人林佳龍出席爭取客家族群的支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／新北報導

年底九合一大選將至，民進黨新北市長參選人林佳龍日前公布4大政策目標、20大願景、100項具體政見，並多次向新北市長侯友宜下辯論戰帖。對此，新北市議員陳偉杰表示，林佳龍只是想藉同框侯友宜提高自己聲勢，彌補沒有勤跑新北的心虛，像極到處示威的小三，「不是信口開河就是譁眾取寵，每天打開電視就會有，不必他再多吐口水，汙染民眾耳目。」

陳偉杰表示，林佳龍為了拉抬聲勢，不斷向侯友宜提出辯論的要求，更喊話「客隨主便，以他的時間為主」，而侯友宜則以「市政是最好的辯論」回應，林佳龍則批評「這是詭辯…醜媳婦也要見公婆」。陳批評，林佳龍先說客隨主便，然後又說自己是主人，「客人主人角色錯亂不說，還嗆侯市長像醜媳婦，其實他自己才像那個侵門踏戶、到處示威的小三，人美心醜最後都不會有好結果。」

陳偉杰表示，不斷向民調領先者嗆聲要求辯論，是落後者拉抬民調的一貫做法，藉由與領先者同框來提升自己的聲勢。林佳龍說叫辯論也好、討論也好，就是要兩個人坐下來對話，擺明就是想藉與侯友宜同框的媒體效果來抬高自己聲勢，藉此彌補沒有勤跑新北29區，欠缺基本功的心虛，「想當小三還當的這麼懶，連勤快的向民眾頭家獻殷勤都沒有，就想鳩佔鵲巢，以為市民頭家們都看不清楚嗎？」

陳偉杰強調，林佳龍根本假裝愛辯論，上屆他試圖連任台中市長時，也同樣以市政繁忙為由，認為應以公辦電視辯論為主，其他的再考量，直到選前兩周才與盧秀燕進行第一場的公辦電視辯論。如今新北市議會已進入會期，市府要忙於議會備詢、報告施政成果，侯友宜還要跑市政行程，卻被林佳龍批評「詭辯」，民進黨人果然都是昨是今非，雙標沒有極限。

陳偉杰批評，林佳龍沒有留在台中臥薪嚐膽，反而積極爭取堪稱20多年來民進黨最有機會勝選的首都提名，但在受到高層「摸頭」後，才勉為其難來到新北。為了不讓林佳龍選的難看，民進黨政府也四處開支票炫政績，並且「言必稱林佳龍」，不顧新北財政與需求畫大餅，然後天天吵著要辯論，「林佳龍不是信口開河就是譁眾取寵，其實每天打開電視就會有，不必他再多吐口水，汙染民眾耳目。」

陳偉杰表示，當然我們都知道既然勉強答應選新北，再怎麼不甘願也要把戲演完，但是選舉還是要有格調，一個期待「院長級」位置的人，言談舉止要合宜，別像小三嗆正宮，失了自己的格局，「奉勸林佳龍千萬別偷懶，還是先勤跑新北29區，把新北地方的實際狀況與困難瞭解清楚，潑婦罵街、小三嗆正宮不是頭家之福，提出適合的政策才是市民頭家所樂見。」

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