▲謝子涵。（圖／記者林敬旻攝）



中央社

民進黨發言人謝子涵今天質疑，國民黨雙重標準看待論文爭議，「是否更證明國民黨南投縣長參選人許淑華論文有鬼？」民進黨呼籲許淑華，如實交代獲取學位的過程，包括撰寫的時序、與教授的討論過程，以證明論文是親自撰寫。

國民黨文傳會表示，每一名候選人的學歷及論文，都會經過外界檢驗，至於論文是否抄襲，都必須經過各大學學術倫理委員會的認定，國民黨的參選人將尊重學倫會的認定結果。

國民黨指出，由前新竹市長林智堅的論文案可見，林智堅不但不出席學倫會說明，被認定抄襲後還硬拗，身為教授的總統蔡英文甚至要求全黨盲目護航，踐踏學術倫理及自由，嚴重失格，民眾都看在眼裡。

民進黨今天發布新聞稿指出，許淑華碩士論文被爆涉嫌抄襲，許淑華仍未主動對外回應外界提出的疑問。

▼許淑華遭檢舉論文涉抄襲，逢甲大學2個月內審定。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統）



民進黨發言人謝子涵表示，國民黨許淑華的碩士論文，在論文比對系統中，第一章有52%相似、第二章有71%相似、第三章有45%相似，其中還被爆出有大篇幅直接複製貼上過去部屬謝百傑於南投縣政府官網發表的研究案報告。

謝子涵說，雖謝百傑在第一時間出來說，是他提供未發表的文章給許淑華參考，但所謂的「參考」，文字怎會是一模一樣，況且許淑華並未有任何註明來源，可見這並非符合「原創」之範疇，至於是抄襲，還是代寫，許淑華至今都不願公開說清楚，持續神隱避談。「國民黨雙重標準看待論文爭議，是否更證明許淑華論文有鬼？」

謝子涵質疑，謝百傑過去是許淑華的部屬，兩人之間有從屬關係，謝百傑是真的只是單純提供參考，還是有沒有被以權勢壓迫論文代寫，或其他對價交換關係？

謝子涵強調，只要許淑華不願親自出面說明，前述的疑雲將會一直存在，再次呼籲許淑華，應如實交代獲取學位的過程，包括撰寫的時序、與教授的討論過程以證明論文是親自撰寫。此外，逢甲大學也應正視具名檢舉，公正公允處理，把論文攤在陽光下，讓世人釋疑。