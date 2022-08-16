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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同為台大人　鄭文燦沒預見論文門：愛台大不代表為蘇宏達背書

記者黃翊婷／綜合報導

前新竹市長林智堅爆出碩士論文抄襲案，日前宣布退出桃園市長選舉。現任桃園市長鄭文燦接受節目專訪時被問及此事，他表示，事前無法預見論文事件，林智堅獲得提名後，曾聽說有「毀林小組」；而面對台大，他本身也是台大人，但認同、喜歡台大，不代表要為審定委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達背書。

鄭文燦、林智堅。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲林智堅（左）退選，鄭文燦（右）透露林在民間還是很受歡迎。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

鄭文燦接受節目「辣新聞152」專訪，主持人周玉蔻問到林智堅退選桃園市長一事，鄭文燦表示，林退選跟各界的冷言冷語無關，只是覺得被論文事件綁住壓力很大，他在民間、基層還是很受歡迎。

至於提名林智堅是否反而害了他，鄭文燦坦言，事前無法預見論文事件，林智堅獲得提名之後，曾聽說有「毀林小組」，但他覺得政治沒辦法重來，遇到事情就要面對，不要尋找情緒的出口，也不會把論文事件當成災難，「我要專心選舉，專心讓桃園隊努力地往前走」。

▲▼林智堅論文抄襲審查，台大社科院長蘇宏達說明。（圖／ETtoday直播）

▲台大社科院院長蘇宏達。（圖／ETtoday直播）

鄭文燦也在節目中提到，他曾就讀台大電機系跟社會系，研究所讀過社會所和國發所，不過，社會所只有修學分沒有寫論文，國發所的論文題目則是中國基層民主，一樣是由國安局長陳明通指導，未來他的論文可能也會被拿出來討論，但希望政治攻防不要無限上綱，也不要去否定學校、系所，台大各系所都是嚴謹的，「台大不是學店，我想我對台大很認同，認同台大不代表認同蘇宏達，這是兩件事，台大學生都分得很清楚，我不需要為蘇宏達的任何言行去背書。」

鄭文燦強調，他不會力挺抄襲，所以認為林智堅應該要去辯論，台大是自由思辨的地方，大學之所以是大學，就是敢於挑戰教條，但並不代表支持台大、喜歡台大，就要為台大某一個人的言行背書，學倫會也該回歸事件本身，畢竟蘇宏達事前稱這是醜聞，就已經違反學倫會公正客觀的守則，應該也要受到檢驗。

而選情部分，民進黨改由立委鄭運鵬出戰桃園，鄭文燦表示，林智堅的後援會都已轉向支持鄭運鵬，這1個月以來表現都很好，不過，剛換人必然會有一段震盪期，之後會再進行民調分析，但目前觀察下來，對手國民黨桃園市長參選人張善政的民調沒有因此出現太大變化，選民對張善政的感覺應該已經固定了。

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