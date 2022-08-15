「好大的官威」引戰　她曝陳時中笑爆蔣萬安：裝年輕騙票

▲洪婉臻今天透過臉書公布陳時中笑爆的照片。（圖／洪婉臻提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安批評民進黨參選人陳時中「好大的官威」，陳表示對這說法很有意見，因他沒任何官職，倒是「蔣先生」現是立法委員，但蔣回擊這句話來自電影「九品芝麻官」，酸陳時中離年輕人遙遠。對此，民進黨台北市議員參選人洪婉臻今（15日）表示，蔣「裝年輕來騙票」，陳時中聽到這種荒唐的瞎扯真的忍不住笑成瞇瞇眼。

這系列爭議緣起於，台北巿內湖區港墘里長魏景城指控陳時中為內湖交通政見罵自己「無腦」，蔣萬安聲援里長並批評陳「好大的官威」，但陳否認指不曾罵過里長，並回擊自己沒有官職，但蔣現在是立委等語，而蔣今天下午則指這句話來自網路用語調侃「排頭很大」，酸陳少上網、離年輕人遙遠，雙方連日脣槍舌戰、交鋒不斷。

對此，洪婉臻今天透過臉書分享一張陳時中笑到瞇眼的照片表示，蔣萬安抹黑陳時中「好大的官威」，還牽拖這句話是來自「九品芝麻官」，說只要陳時中不知道，就是太少用網路，且離年輕人遙遠，但她今天跟陳時中來到青山宮參拜，聽到這種荒唐的瞎扯真的忍不住笑成瞇瞇眼。

洪婉臻說，「九品芝麻官」是1994年的電影，一開始主要在電視上播放，是後來網路普及化，才開始可以在網路串流影音平台收看，蔣萬安沒做功課還瞎蹭年輕人，根本就是裝年輕來騙票，「到底是誰幫你寫的稿啊，笑死」。

洪婉臻諷刺說，蔣萬安身為政治上的青壯世代，卻毫無為理想奮鬥的決心與勇氣，只會高舉蔣家血統，甘淪黨奴、被黨控制，大打抹黑烏賊戰，這次還鬧出蹭年輕人的笑話，真的是虛有其表、敗絮其中。