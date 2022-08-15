民進黨「換堅」選舉看板受災　桃園新選風：這條錢開起來不少

▲「桃園新選風」因民進黨換人選市長，訴求對象改變，看板得重做。（圖／毛嘉慶提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「桃園新選風」中壢區市議員參選人毛嘉慶15日指出，民進黨桃園市長參選人突「換堅」，改由立委鄭運鵬戰桃園，使原和林智堅合照的同黨多數市議員參選人，原張掛在各重要街道的選舉看板，被迫更換，令不少人參選人暗譙：「這條錢開起來不少！」

▲民進黨「換堅」同黨市議員合照看板，得重新製做。（圖／毛嘉慶提供）



毛嘉慶說，因論文抄襲經台大確定撤銷碩士學位後，民進黨桃園市長參選人林智堅在引發各界爭議後39天退選，日前改換立委鄭運鵬參選，「桃園新選風」約二個禮拜前，在中壢區掛的「抄襲出包、論文出包…」看板，亦因民進黨換人選市長，訴求對象已改變，也得重花一次錢換看板。

不過，毛嘉慶認為，因「換堅」的真正「受災大戶」其實是民進黨籍議員參選人，中壢區的黃崇真、魏筠、八德呂林小鳳等人都已經掛了超多面與林智堅合照的看板，而這在製作、吊掛、版面承租都是不小開銷，綠營在桃園這筆換看板之亂恐將所費不貲。

毛嘉慶說，在桃園市長、市議員選戰，原擔任「母雞」的林智堅，曾信誓旦旦強調，與民進黨市議員堅定向前，且從總統到市長鄭文燦都強調不會換人選、強調捍衛林智堅的清白，未料，現改由鄭運鵬代戰，使看板各種選舉文宣必須重新製作！