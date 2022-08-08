▲新北中和行動治理2場次拚建設，道路監視系統優化成焦點。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜8日率市府團隊前往中和辦理2場行動治理座談，會中關注汙水下水道工程、停車場興設、巷弄空地利用、路口監視系統及員山路車輛違規停放問題，討論熱烈。侯友宜表示，里長們的提案不只是第一線心聲，也是讓市政進步的重要推進器，各局處務盡全力解決地方需求。

上午的座談會中，頂南里長謝森儒希望市府能盡快完成南勢區部分里的汙水下水道工程，以避免成為登革熱及屈公病病媒蚊孳生源。水利局表示，「新店溪流域（中和地區）污水水道系統第三期實施計畫」已於今年核定，頂南里及南勢區一帶位於第三期第3標及第4標範圍，目前第三期工程營建署進行設計規劃中，完成後將加速辦理工程標案相關發包作業。

福和里長簡健翔表示，希望能妥善規劃里內水源路7巷及29巷間空地，並建議漳和國中操場能規劃地下停車場。在水源路空地規劃部分，工務局表示，經會勘確認該土地使用分區為道路用地，在無法規劃作為公園或擺放體健設施使用下，目前公所已完成機車停車格劃設，供民眾使用。

另外，針對校園興建停車場議題，教育局表示，該校羽球館目前規劃拆除整建，正彙整各局處參建意見及在地需求，里長建議規劃地下停車場部分，已請交通局提供專業評估意見，納入整體評估。

下午座談間，錦昌里長范文輝表示，希望能在人車流量大的路口再增加經費裝設監視系統，以維護治安。警察局表示，市府裝設監錄系統於治安熱點及犯罪死角，目前建置總數量計2萬7966具，監視系統相關預算已逐年增加至今年的5.8億餘元，並持續辦理汰舊換新、畫質提升、網路優化及導入人工智慧等工作，一個鏡頭可拍攝2至3個車道，品質大幅提升，相信能有效嚇阻並抑制犯罪。

此外，文元里長吳欣怡也表示，里內員山路146-4號前及員山路146巷口常有隨意停放電動車、腳踏車或廢棄車輛情事，希望能協助處理改善。警察局表示，案址鄰近勝利市場，有車流及人潮聚集情況，除加強取締外，遇有廢棄車輛即會張貼清理通知書，於清理期限期滿後仍未移置者，移請環境保護局執行移置作業，此外，中和分局也會針對上揭地點周遭區域及附近外籍人士易聚集場所，加強宣導相關交通法令，如發現違規停放情事，會立即依法取締。

會中，中和區長賴俊達提及，近年中和成長快速，為打造全方位便捷的交通網絡，不僅新增景平路、中山路、中正路、復興路及光環路5條示範道路，並闢建新蘆線及環狀線共9站捷運站，預計114年萬大線完工後再增4站，此外，在中和共增設821個汽車格、104個機車格，每年嘉惠逾97萬人次。

同時也著力提升地方生活品質，錦和公園成為全台第一座引進北歐芬蘭體健設施的全齡化公園，藤寮坑溝、瓦磘溝及中原溝也整治成功，提供民眾親水休憩場域，以及達到里里皆有銀髮俱樂部，推展市府在地安老政策不遺餘力。

侯友宜對此肯定並表示，中和區作為新北大城之一，致力實現安居樂業願景，地方都有深切感受，積極創新及亮點作為讓中和區連續3年榮獲「健康城市」、「高齡友善城市」、「韌性城市」、「防災防疫城市」殊榮，成功地凝聚起地方認同感與光榮感。

民政局長柯慶忠表示，為使中和區93位里長有充分發言時間，這次行動治理分漳和區及南勢區為第一場，秀安區及員山區為第二場，並自上午9時許接力至下午5時，展現傾聽基層心聲的誠意與決心。

柯慶忠補充，自108年辦理行動治理，中和區總計列管125件地方提案，已解決116案，完成率達92.8%，未來將繼續用積極的態度，以民為本，為市民解決問題。

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