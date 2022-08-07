替全家點光明燈卻多1娃　「小三生的」正宮崩潰！偷吃男女下場曝

▲一名女子到宮廟點光明燈，卻意外得知老公在外偷生小孩的真相。（示意圖／ETtoday資料照）



記者黃資真／新北報導

新北一名人妻得知老公外遇後深受打擊，為求心神安定，前往宮廟替家人點光明燈，卻發現多了1名即將2歲的小孩，翻閱戶籍謄本後才知道老公不僅偷吃，還搞大小三的肚子，氣得向兩人提告求償150萬元。法院認為人妻求償有理，判兩人須賠80萬元。

人妻綺綺（化名）主張，她與老公阿倫（化名）自2004年結婚，育有2子，最近3年，阿倫經常拿出工程師業務繁忙，經常需要加班，周末還得固定參與社團活動等藉口，幾乎每週就有2天不回家在外過夜，晚上10點之後還不接電話、不讀訊息。

直到今年農曆春節期間，綺綺拿阿倫的手機追劇，卻突然有名稱「Doris」的人用LINE打電話，阿倫見狀神色慌忙的拒接來電，還拒絕以後讓綺綺再用他的手機，綺綺覺得有異，質問後才發現老公早已和「Doris」交往長達10年，對方也知道阿倫已婚。

深受打擊的綺綺，於2月14日情人節當天前往宮廟參拜，替全家人點光明燈，祈求心靈平靜及家庭幸福平靜，廟方卻告知她家中多了1名孩子點燈，綺綺隔日便前往戶政事務所調閱戶籍謄本，才得知阿倫早就在2020年4月10日認領這名孩子，而孩子的生母正是小三，讓綺綺下定決心，對兩人提告侵害配偶權，求償150萬元。

阿倫辯稱，綺綺3年前早就知道自己婚外情還育有1子的事實，目前這個孩子主要是由小三獨力扶養，且自己還得扶養父母、2個孩子，無力負擔高額賠償金，請求駁回。小三則是未於言詞辯論日出席，亦未提出書狀陳述。

法官認為，阿倫未提出證據證明綺綺3年前早知他偷吃事實，而綺綺主張兩人偷情長達10年一事缺乏客觀事證，不過，由於阿倫於庭上承認育有1子，足認2人的確侵害綺綺配偶權，判定須賠80萬元，可上訴。