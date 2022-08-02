重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵　儀錶數字慘被打臉

記者郭世賢／新北報導

三寶飆罵三寶！一名男重機騎士日前狂飆在新北市淡金公路上，前方遇到男子騎車橫向穿越馬路，騎士緊急剎車減速後才安全通過，他轉頭比出中指向對方怒飆一連串髒話，行車影片曝光，網友發現騎士車速高達136公里，引起網友熱議怒罵，「自己已嚴重超速，你還好意思有臉飆罵髒話」。

▲重機男狂飆北海岸對戰橫切男，轉頭比中指向對方怒飆一連串髒話。（圖／翻攝自《記者爆料網》臉書社團）

臉書社團《記者爆料網》日前分享一段重機騎士的行車紀錄器畫面，該名男重機騎士當時高速狂飆行駛在淡金公路上，前方紅綠燈路口，突然1名男子騎車從外車道直接橫向穿過道路，緊接騎士猛按喇叭，所幸男子即時穿過馬路，騎士驚險安全騎過，隨即指向對方怒罵「X你娘XX，X你媽X，X！」

不過影片中，該名騎士儀表板顯示車速一度狂飆至136公里，見到男子才急剎減速到時速70公里。網友紛紛留言怒罵騎士，「已經嚴重超速，還理直氣壯」、「只看到單手騎車一直回頭，很危險」、「超速我是不會挺啦，我覺得罵人那句話，拿來罵車主也很適合」、「這種路段130時速，你好意思問候別人？」、「136繼續下去應該直接撞上去XD」。

▲此路段為新北市金山區台二線35.6公里處，限速70公里。

《東森新媒體ETtoday》記者實地走訪，此路段為新北市金山區台二線35.6公里處，限速70公里，男子騎車橫切穿越馬路往上坡行駛，山坡上有10幾戶住戶。附近居民表示，此路段車速都很快，紅綠燈都是閃黃燈，民眾騎機車下坡時，路樹又遮住視線，車速快路直，看不到馬路上的車輛。

金山警分局交通組長鍾任瑞表示，該分局於上周末執行防飆及擴檢勤務，共取締超速違規24件，民眾於臉書社團爆料貼文，警方採科技執法，循線調閱監視器畫面，查明雙方民眾違規情節，依《道路交通管理處罰條例第43條》危險超速駕駛，可處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。

▲金山警分局交通組長鍾任瑞表示，警方採科技執法，依《道路交通管理處罰條例》告發。

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